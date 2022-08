Bývalý hejtman a předseda Senátu Miloš Vystrčil je favoritem blížících se dvoukolových voleb. Objevují se spekulace, že by mohl hned v prvním kole získat více než padesát procent hlasů a k druhému kolu by tak nemuselo vůbec dojít. „Je to věštění, ale možné to je. Je to bývalý hejtman, lidé ho znají, zejména v Telči a okolí,“ odhadl jihlavský politolog Petr Šmergl.