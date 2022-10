Důrazně popírá komentáře na twitteru, kde veřejnost zpochybňuje poctivost voleb. „Šlo o omyl, určitě to nebyl žádný úmysl. Lístky jsou tenké,“ uvedla předsedkyně. O celé kauze se komise dozvěděla až od redaktora Deníku. Že si volička nestěžovala u komise, na magistrátu ani u policie potvrdila také Martina Rychetská, která komentář na twitter umístila.

Deníku také popsala, jak se celá situace stala. „Dceři se stalo, že jak má volební komise nachystané obálky a volební lístky, měla tam oba lístky paní Nagyové. Dcera si toho všimla za plentou, šla dopředu a řekla komisi, že má dva stejné lístky a nemůže volit. Měla dostat další lístky, ale tam byly opět dva paní Nagyové, to jí členka komise ani nepodala, a pak už to bylo správné,“ řekla Martina Rychetská.

Zpětně jí mrzí, že nevěděla, co v takové situaci dělat. „Bohužel jsme nevěděli o našem právu na místě požadovat zápis. Je naše chyba, že jsme nedokázali zareagovat na místě, nevěděli jsme, jaká máme práva při nějakém problému,“ uznala a pokračovala: „Až cestou domů jsme si říkali, že to nebylo košér a jaké jsou cesty řešení.“

Vystrčil, nebo Nagyová? Na Jihlavsku začaly mimořádně vyhrocené volby

Příspěvkem na twitteru by tak vše mohlo skončit. Ale nemuselo. „Věříme ve vítězství pana Vystrčila, takže se nám nechce trávit sobotní dopoledne na policii. Pokud by nevyhrál, asi bychom to došli oznámit. Pokud vyhraje, řešit to nebudeme,“ sdělila Martina Rychetská. „Chci věřit, že to není ovlivněné, že to byl jen lidský faktor, ale přemýšlíme,“ uzavřela.