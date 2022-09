Do druhého kola, které se bude konat příští víkend, s ním postupuje Jana Nagyová z hnutí ANO, ta získala 30,56 procent hlasů. Podle svých slov byla překvapená vysokou účastí u senátních voleb i svým výsledkem. „Z mého osobního pohledu to předčilo očekávání,“ řekla bývalá náměstkyně primátora, která se po letošních komunálních volbách vrací do zastupitelstva.