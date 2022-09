Komu dáte hlas? Podívejte, kdo bude usilovat o místo senátora za Jihlavsko

Senátní volby v kostce:

Senátní obvod číslo 52 zahrnuje okres Jihlava plus Dačicko a Slavonicko, tedy 141 obcí a měst.

Kandiduje šest osobností.

První kolo voleb se koná 23. a 24. září. Pokud nikdo nezíská více než padesát procent hlasů, postupují dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola. To by se konalo přesně za týden.

Hnutí ANO navrhlo Janu Nagyovou, která byla ještě pod jménem Mayerová náměstkyní primátora, na začátku února 2018 však ze zdravotních důvodů ukončila politickou kariéru. Jihlavská politička totiž byla mezi stíhanými v kauze padesátimilionové dotace pro firmu Čapí hnízdo bývalého premiére Andreje Babiše. Žádost o dotaci připravila a podepsala. Podle policie některé informace v dokumentu zamlčela, jiné byly úmyslně nepravdivé. "Měla jsem smůlu, že jsem byla ve špatném čase na špatném místě,“ komentovala celou kauzu.

Její úspěch v senátních volbách by mohl celý soudní proces pozastavit, politička by totiž získala imunitu a soud by nemohl pokračovat do doby, než Senát rozhodne o jejím vydání ke stíhání. Nagyová dle svých slov v případě postupu do Senátu sama kolegy o vydání požádá.

Za komunisty se o místo v Senátu uchází nestraník Josef Pavlík z Havlíčkova Brodu. Bývalý krajský lídr hnutí ANO musel opustit post náměstka hejtmana pro ekonomiku na začátku roku 2018 poté, co dochovaná legitimace dokázala, že lhal o svém členství v komunistické straně. Poté se mu ani nepodařilo vyvrátit tvrzení o jeho členství v Lidových milicích. Na začátku roku 2020 přešel ke komunistům a následně prohlásil, že z politiky odchází.

Dalšími kandidáty jsou třebíčský lékař Václav Lhotský za SPD, advokát Tomáš Nielsen za Pro Libertate z Prahy a také advokát Luděk Růžička z Jaroměřic nad Rokytnou, kterého navrhuje DOMOV.

Politická strana však není podle jihlavského politologa Petra Šmergla tak zásadní. „Důležitá je osobnost kandidáta, stranická příslušnost je důležitá také, ale obecně až druhá v pořadí,“ zhodnotil.