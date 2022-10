Kompletní informace o senátních volbách najdete zde, stačí kliknout.Zdroj: DeníkBývalá náměstkyně jihlavského primátora, která se z politiky stáhla v únoru 2018, rozvedla se a nyní se pod jiným jménem vrací do zastupitelstva, byla svým výsledkem v prvním kole mile překvapená. Tento týden ale neměla na setkávání s voliči příliš času. „Máme dost nabitý program. Nikoliv kampaní, ale v Praze u soudu,“ odpověděla politička obviněná v kauze okolo Čapího hnízda v sobotu večer na dotaz Deníku, zdali jí bude v kampani i nadále pomáhat Andrej Babiš.

První kolo senátních voleb na Jihlavsku vyhrál jasně Miloš Vystrčil

Nakonec přijeli do krajského města Vysočiny ve čtvrtek odpoledne. Hrála živá hudba, rozdával se guláš, klobásy, koláče, pivo i limo, děti mohly na skákací hrad. Příznivci hnutí ANO dokázali parkoviště o kapacitě sto míst zaplnit do posledního kousku. A třebaže jen přes silnici stáli odpůrci, akci si užili. „Byli jste skvělí,“ uvedl po akci bývalý premiér na svém facebooku a sdílel několik fotek se svými příznivci.

Pro ČTK při té příležitosti prohlásil, že on chtěl původně v Jihlavě za kandidáta do Senátu bývalého hejtmana Jiřího Běhounka nebo bývalého šéfa hasičů a nynějšího poslance za ANO Drahoslava Rybu. S Janou Nagyovou, která se nakonec dostala do druhého kola senátních voleb, podle Babiše přišla krajská organizace. Novinář a publicista Ján Šimkánič však na svém twitteru zveřejnil rozsáhlou úvahu, ze které plynulo jediné - jde o generální zkoušku na prezidentské volby.

Na koncert do Smetanových sadů pak přišlo kolem tisíce lidí, další ho sledovali online na náměstí v jihočeských Dačicích a na sociálních sítích. Lidé byli nadšeni atmosférou a sám Vystrčil vyzval, aby lidé volili slušnost a nepodlehli lidem, kteří jsou schopní prodat svoje zásady. „Solidarita není kobliha, solidarita je to, že někomu pomáhám, aby se pak sám mohl o sebe postarat,“ uvedl pro ČTK.

Jana Nagyová imunitu nechce. Nebo naopak?

Jana Nagyová byla pod jménem Mayerová náměstkyní jihlavského primátora. V února 2018 z politiky odešla ze zdravotních důvodů, v té době už byla mezi stíhanými v kauze padesátimilionové dotace pro firmu Čapí hnízdo. Před několika dny stanula ona i Andrej Babiš jako obžalovaní před soudem.

Celá kauza z roku 2008 jí zničila život, říkala. Rozvedla se a dětem musí vysvětlovat, proč chodí k soudu. „Ptají se mě, jestli jsem někoho zabila nebo něco ukradla. Ne, měla jsem smůlu, že jsem byla ve špatném čase na špatném místě. A to se může stát každému z vás,“ vysvětlovala do mikrofonu na setkání s veřejností v Telči.

Úspěch Jany Nagyové v senátních volbách by mohl celý soudní proces pozastavit, politička by totiž získala imunitu a soud by nemohl pokračovat do doby, než Senát rozhodne o jejím vydání ke stíhání. Nagyová před volbami řekla, že v případě postupu do Senátu sama kolegy o vydání požádá. V průběhu voleb však na dotaz České televize odpověděla, že jako první po vstupu do Senátu požádá o imunitu. Babiš následně její tvrzení korigoval, podle něj chtěla říct, že požádá o zbavení imunity.

Vystrčil chtěl diskuzi s Nagyovou. Neuspěl

Zatímco Nagyová si před druhým kolem nechala vylepit nové billboardy, kde se tváří jinak než před prvním, na plakátech Miloše Vystrčila přibyl jen rámeček s poděkováním a pozváním k dalšímu kolu voleb.

I zde došlo ke změně ve vedení kampaně. Před prvním měřením sil zveřejňoval předseda Senátu na facebooku jména regionálních osobností, které ho podporují. Nyní cituje vzkazy svých podporovatelů, mezi nimiž jsou lidé z davu, politici i jiné osobnosti. Chtěl se také s Janou Nagyovou předvolební duel. Třeba ve čtvrtek, kdy byli oba v Jihlavě, ke konfrontaci ale nedošlo.

Od Vystrčila lze dle jeho vlastních slov očekávat zejména poctivost, slušnost, věrnost, práci pro region, boj proti lžím a podvodům nebo proti populismu. Z lidí, kteří bojují všemi možnými prostředky, je mu smutno a někdy i nevolno. „Nebojím se a sebevědomí mám dostatečné. Dávám však přednost, pokud je to možné, slušnosti a nadhledu,“ vzkázal.

Do Senátu volilo v prvním kole 48 481 osob, platných hlasů bylo 47 517. Volební účast byla téměř padesát procent, což je z celorepublikového hlediska nadprůměr. Dá se očekávat, že i druhé kolo přiláká do volebních místností řadu lidí, kteří jinak k urnám nechodí, teď ale potřebují vyjádřit svůj názor.