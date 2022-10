„Jsem velmi vděčný voličům, že neuvěřili nenávistné a lživé kampani, která byla vedená proti nám zejména posledních čtrnáct dní a to zejména Andrejem Babišem. Chtěl bych poděkovat, že volili podle toho, jakou kdo odvádí práci,“ uvedl Vystrčil.

Výsledek si předem netroufal odhadovat. „Já jsem si tentokrát netroufal odhadnout, jak to dopadne, protože kampaň byla naprosto jiná, než všechny, co jsem zatím zažil. Najednou druhá strana neměla žádný program. Jediný program byl anti – Vystrčil,“ sdělil staronový senátor a dodal, že způsob, jakým byla kampaň vedena, ještě nikdy nezažil.

"V těchto volbách jsem vnímal přesah celostátních politiků do senátní kampaně způsobem, který je nelogický. Proti mně nekandidoval žádný kandidát, ale předseda hnutí ANO se svými dalšími lidmi a někde sem tam se ozvala protikandidátka. To je věc, která je naprosto neobvyklá,“ řekl Vystrčil.

Předseda Senátu? Nechci předjímat, ale už jsem to dělal, řekl Vystrčil

Dle Vystrčila zvítězila slušnost a standardní vedení politické soutěže. „Myslím že voličům lži a pomluvy musely také lézt na nervy. Také se mě to hodně dotýkalo a ještě více mé rodiny. Hraničilo to už s tím, co je pro někoho snesitelné,“ přiblížil náročnost kampaně.

Předsednictví v Senátu zatím Vystrčil neřešil. „Teď jsem rád, že jsem senátorem. Počítám se silným senátorským klubem a nejspíš budeme nominovat také kandidáta na předsedu Senátu, ale nejdříve se o tom musíme pobavit a potom teprve řekneme nějaký návrh. Nebudu zastírat, že některé věci jsme si už nadnesli, ale pak jsme sami uznali, že to budeme řešit až po volbách,“ prozradil Vystrčil.

Výsledek voleb přijímá Miloš Vystrčil jako závazek. „A to hlavně k voličům a k místu, za které kandiduji. Budu se snažit ,abych pracoval na plný pecky a abych opravdu dělal všechno, co je mou povinností jako senátora a člověka, který zde dlouhodobě žije a má tady kořeny a chce, aby zde lidé mohli dobře fungovat a žít,“ dodal Vystrčil.