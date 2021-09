Hnutí Přísaha Roberta Šlachty, které v červencovém průzkumu Medianu skončilo před komunisty i sociálními demokraty, se propadlo na sedmou pozici a křesla ve Sněmovně by zřejmě neobsadilo. Jeho podpora se podle srpnového modelu snížila o 2,5 bodu na čtyři procenta. "To může souviset s malým voličským jádrem, a tedy i nestabilitou voličů. Pravděpodobně bude nyní velmi záležet na tom, jak se bude hnutí prezentovat v předvolebních debatách a jak zvládne závěr kampaně," uvedli autoři průzkumu.

Naopak o dva body si proti začátku prázdnin polepšilo SPD. Podpora ANO v porovnání s červencovým průzkumem vzrostla o procentní bod, koalici Spolu o půl bodu klesla, a naopak Pirátům a STAN se o půl bodu zvýšila. Preference ČSSD a KSČM se nezměnily.

Podle srpnového modelu Kantar CZ pro Českou televizi by ANO v druhé polovině prázdnin zvítězilo ve volbách se ziskem 27,5 procenta a koalice Spolu a koalice Pirátů a STAN by měly shodně 21 procent hlasů. Z modelu rovněž vyplynulo, že do Sněmovny by se ještě dostalo SPD s desetiprocentním ziskem hlasů, Přísaha se šesti procenty a KSČM s pěti procenty. ČSSD by skončila pod pěti procenty. Srpnový volební model STEM pro CNN Prima News připsal hnutí ANO zisk 31,1 procenta hlasů. Spolu by podle něj mělo 21,7 procenta hlasů a Piráti se STAN 18,7 procenta. Do Sněmovny by se podle STEM dostaly ještě SPD a KSČM.

Průzkumu Medianu se v době od 1. srpna do 2. září zúčastnilo na 1050 respondentů starších 18 let. K volbám by v srpnu podle jejich vyjádření přišlo 66 procent voličů, což by znamenalo vyšší volební účast než při posledních volbách v roce 2017. Určitě by k volbám nepřišlo 26,5 procenta lidí, doplnil Median.