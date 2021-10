Pro většinovou vládu Spolu, Pirátů a STAN se vyslovilo 46 procent respondentů, pro koalici ANO a SPD bylo 15 procent oslovených a pro vládu ANO devět procent lidí.

Jen minimum bylo těch, kteří vidí ještě jinou variantu koalice. "Odpovědí bylo pět procent, ale žádný konkrétní návrh se v odpovědích reálně neobjevil," konstatovali autoři průzkumu. Patnáct procent účastníků průzkumu uvedlo, že otázka povolebního vyjednávání je nezajímá a desetina dotázaných neví nebo nechtěla odpovědět.

Výsledky povolební nálady ve společnosti podle analytiků Kantaru provázely podobné tendence jako u volebních preferencí. Variantu menšinové vlády častěji volí ženy a lidé nad 60 let. "Asi nepřekvapí, že ti, co se voleb neúčastnili, častěji nemají ani preferenci, kdo by měl sestavit vládu - je jim to většinou jedno," dodali sociologové.

Volby minulý víkend těsně vyhrála opoziční koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, získala 71 mandátů. Druhé ANO získalo sice o něco méně hlasů, ale o jeden mandát víc. Hned po volbách se Spolu domluvila s další opoziční formací Pirátů a STAN, že budou jednat o společné vládě spolu, nabídku ANO na jednání lídr koalice Petr Fiala odmítl.

Pohodlná většina ve sněmovně

Ve dvousetčlenné Sněmovně má pětice dosud opozičních stran většinu 108 hlasů. ANO, a to i případně s SPD, zůstalo v menšině a žádná jiná strana se do dolní komory Parlamentu nedostala.

Prezident Miloš Zeman před volbami opakovaně řekl, že pověří jednáním o vládě šéfa vítězné strany či hnutí, kterým zůstal Babiš. Den po volbách byl ale prezident převezen do nemocnice a povolební schůzky s hlavními aktéry Hrad odložil do doby, než se jeho zdravotní stav lepší. Babiš navíc v pátek potvrdil, že by pověření od hlavy státu jednat o novém vládním týmu nepřijal. Řekl, že je připraven bez obstrukcí a průtahů předat vládu domlouvanému bloku pěti stran a odejít se svým hnutím do opozice.

Spolu a PirSTAN věří, že i Zeman bude jejich jasnou sněmovní většinu respektovat. Domluvit se chtějí do 8. listopadu, kdy se poprvé sejde nová Sněmovna a nynější Babišův kabinet ANO a ČSSD podá demisi.