Vladimír BrtníkZdroj: Deník/Martin Singr

Vladimír Brtník

starosta Telče

Budu si stát za tím, že tu potřebujeme co nejvyšší počet parkovacích míst. Nechci, aby celá plocha byla parkoviště, ale aby to dobře vypadalo. A aby to bylo místo, kam budou lidé rádi chodit. Bylo by to místo pro vycházky maminek s kočárky. Místo, kde si mohou lidé dát kávu nebo zmrzlinu a budou tady pobíhat děti.

