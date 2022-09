Na financování se bude podílet Národní sportovní agentura, která může dát tři sta milionů, hejtmanství slíbilo půl miliardy. Samotné město už si vzalo úvěr šest set milionů. Dohromady to dává částku miliarda čtyři sta milionů korun, o které se ještě letos na jaře hovořilo jako o reálné sumě. Ceny všeho ale jdou nahoru, a to zejména ve stavebnictví, a tak nejnižší částka, kterou vedení města našlo v obálkách, byla miliarda devět set milionů korun.

Chybí pět set milionů. Radnice počítá s tím, že bude možné čerpat ještě další dotace, jedná i s velkými firmami. Obecně se počítá s tím, že by si radnice mohla půjčit ještě dvě stě až tři sta milionů, přesnou částku stanoví ekonomický odbor. „Při současných cenách energií je možné, že si budeme muset půjčovat na úplně jiné věci,“ varovala však již primátorka.

Jihlava je krajské město Kraje Vysočina, které leží na někdejší zemské hranici Čech a Moravy. Má výhodnou polohu uprostřed České republiky, blízko dálnice D1. Přímo ve městě žije přes padesát tisíc lidí, v aglomeraci pak zhruba čtyřiadevadesát tisíc.

V otázce dalšího postupu pak panuje vzácná shoda mezi koalicí a opozicí. Všichni chtějí co nejrychleji sehnat chybějící peníze a začít stavět, respektive demolovat současný stadion. „Je proinvestováno sto třicet milionů korun do přípravy projektu, kterému dnes schází půl miliardy, možná trochu více, k realizaci,“ prohlásil lídr Hnutí ANO Radek Popelka. „Už nyní ztrácíme rok provozu haly. Jestli ztratíme další tři nebo čtyři, už se do té haly nebude mít kdo vrátit,“ varoval před ztrátou zájmu dětí z Jihlavy o hokej.

Jiný názor pak mělo volební uskupení Jihlava srdcem. V otevřeném dopise chtělo, aby zastupitelé vyhlásili Referendum o výstavbě Horácké multifunkční arény. „Touto formou projevíte snahu zjistit a následně se řídit názorem obyvatel Jihlavy,“ vysvětloval v otevřeném dopise Jaroslav Homolka ze zmíněného uskupení. Náměstek Ryška však odpověděl, že není možné položit smysluplnou otázku. „Jsem přesvědčen, že k serióznímu rozhodnutí je potřeba nastudovat velké množství informací a rozhodovat se mezi množstvím variant, které není možné v referendu obsáhnout,“ prohlásil.

Další politické hnutí, Spolek za zdravou Jihlavu, pak zkritizovalo hospodaření města. Závěrem otevřeného dopisu členové subjektu připustili, že by byli ochotní podpořit výstavbu multifunkční haly mimo město. „Stavět arénu v centru, které trpí nedostatkem zeleně, je dle našeho názoru nedomyšlené,“ uvedli. Stavba haly u výpadovky na Pelhřimov, o které se hlasitě mluvilo před lety, však už není příliš reálná.

Horácký zimní stadion za sebou má šestašedesátiletou historii, během které byl svědkem ve své době rekordních dvanácti titulů jihlavské Dukly. V prvních rocích se přitom bruslilo pod otevřeným nebem. „Pamatuji si, že když se stadion rozšiřoval, na staveništi se povalovaly kosti. Celý park je totiž na území bývalého jihlavského hřbitova,“ vybavil si jihlavský badatel a předseda Spolku pro starou Jihlavu Vilém Wodák.

Černou kaňkou před nástupem zlaté éry je tragédie ze sezony 1965/66. Pořadatelé tehdy ještě na nekrytém stadionu prodali na zápas se Slovanem Bratislava více vstupenek, než bylo míst k stání a poté byli dva lidé umačkáni.

Po mnoha letech přešlapování a rozhodování, zda jen opravit stadion, nebo postavit novou halu a jestli ta nová aréna bude v centru města, nebo za Jihlavou, padlo na podzim 2018 rozhodnutí, že Horácká multifunkční aréna bude na místě současného stadionu. Od té doby vše směřuje k tomuto cíli.

Beke má celkem čtyři možnosti dalšího postupu, bylo by možné rozdělit celý projekt na etapy a stavět postupně. Nebo se pokusit ještě osekat náklady a stlačit cenu o pár desítek milionů níže. Tam je ale velmi reálné, že než se vše přeprojektuje a vyjedná, bude cena vinou inflace a všeobecného zdražování ještě vyšší než nyní. A za de facto horší stavbu.

Ve hře je i varianta opravy starého zimního stadionu, tedy CZ Loko arény. „Myslím, že provizorní oprava by se mohla pohybovat kolem šesti set milionů a kdybychom to chtěli renovovat zásadnějším způsobem, tak pod 1,2 miliardy nepůjdeme,“ usoudil. Město by to paradoxně mohlo vyjít na větší peníze než nová hala, protože by pravděpodobně přišlo o tři sta milionů od Národní sportovní agentury i půl miliardy z kasy hejtmanství.

Otázku Horácké multifunkční arény řeší bez nadsázky celá Jihlava. Hokejoví fanoušci se těší na nový stadion, zkrátka nepřijdou ani ti, kteří mají rádi jiné sporty nebo kulturu, třeba koncerty či výstavy. To vše bude možné v aréně navštěvovat, díky vysokorychlostní trati se do města rychle dostanou lidé i z Brna nebo z Prahy. Hala nadregionálního významu na Vysočině dosud chybí a kde jinde by měla stát než ve městě, které je uprostřed a navíc ze všech největší?



Druhá skupina lidí pak hovoří o tom, že se jedná o zbytečně megalomanskou stavbu, která město zadluží a že by bylo lepší peníze dát do oprav silnic, chodníků nebo kanalizace. O dalších velkých investičních akcích, jako je Centrální dopravní terminál nebo revitalizace náměstí ani nemluvě. A aby toho nebylo málo, další stále říkají, že se hala měla stavět za městem.



Je zřejmé, že téma Horácké multifunkční arény bude jedno z těch, které výrazně ovlivní voliče při blížících se komunálních volbách.



Martin Singr, redaktor Jihlavského Deníku