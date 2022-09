Vítězslav Schrek.Zdroj: poskytlo Město Jihlava

Vítězslav Schrek,

hejtman Kraje Vysočina a jihlavský zastupitel

Co se týká financování, ideální scénář je, že se půl miliardy sežene. Nevím, jestli etapizaci umožňují podmínky a osekání ceny si myslím, že už by podléhalo dalšímu schvalování. Halu v jiné verzi by muselo opět schvalovat krajské zastupitelstvo a nevím, jak by na to nahlížela Národní sportovní agentura.

