Pod širým nebem se v Telči hrálo od osmdesátých let až do roku 2015. „Jezdily sem týmy až z Nového Města na Moravě, braly to jako retro zážitek,“ zavzpomínal místostarosta Pavel Komín. Později začala radnice řešit, co s prázdnou lokalitou o rozloze dvanáct tisíc metrů čtverečních u Hradecké ulice, ptala se i veřejnosti. Následně vzniklo parkoviště, občas se tam konají i koncerty.

Telč je město na Vysočině, leží pětadvacet kilometrů jihozápadně od Jihlavy. Třicet let je zapsáno v seznamu UNESCO a koná se tam celá řada kulturních akcí, mimo jiné největší festival v republice, folkové Prázdniny v Telči letos slavící čtyřicet let. Žije tam přibližně pět tisíc obyvatel, rozloha je necelých pětadvacet kilometrů čtverečních.

Parkoviště na dohled od náměstí je důležité ve snaze vedení města dostat auta z centra. Parkovací dům ale v Telči zřejmě mít nebudou. „O tom se ještě budeme dohadovat. I můj názor se mění. Já jsem chtěl parkovací dům, ale už jsem se nechal přesvědčit, že to není dobrý nápad. Zůstal by tu pro další generace. Ale za dvacet, třicet let může někdo přijít s něčím, co Telč opravdu potřebuje, a teď o tom nemáme ani potuchy,“ vysvětlil starosta a dodal: „A to už nemluvím o tom, že Telč nikdy nebude mít peníze na stavbu a provoz.“

Parkoviště na jedné ploše ale dává smysl pro turisty, pro místní bydlící na náměstí i pro rodiče. V sousedství je totiž základní škola, rodiče by mohli krátkodobě zastavit na parkovišti a děti by bezpečně došly až do školních lavic. Zároveň chce stávající vedení města udělat v lokalitě park pro klidné procházky podél Štěpnického rybníka a třeba i letní kino. „Tato oblast není tolik obydlená, tak by večerní program nemusel rušit tolik jako jinde, kde bydlí lidé,“ připomněl Brtník.

Pohled do historie:

Před více než sto lety se v Telči bruslilo na hladině zamrzlého Štěpnického nebo Ulického rybníka. K bruslení hrál kolovrátek, někdy dokonce i kapela, prodávalo se tam občerstvení a večer svítily lampy. Bývalý zimní stadion začal sloužit v roce 1981, starosta Vladimír Brtník vzpomínal, že jejich tatínkové betonovali plochu pomocí koleček, protože technika prý tenkrát zklamala. Stadion však postupem let přestal vyhovovat představám vedení města a od roku 2015 se bruslí v nové kryté hale. Stadion zmizel, jen chladící trubky pod povrchem zůstaly, stejně jako stojí i přilehlé budovy, strojovna a konírna. Radnice následně řešila, co s plochou. Nakonec v lokalitě vzniklo provizorní parkoviště, kde se mohou konat i koncerty. Plány s cenným územím jsou však podstatně působivější.

Opozice chce, aby plocha po zimním stadionu doplňovala charakter historického města. „Návrh přichází se zajímavým geometrickým řešením a oddělováním celého prostoru, ve kterém zůstává dostatek místa pro pozemní a případně i podzemní parkování,“ řekla k podobě, na které dále pracuje město s architektem, letos v květnu první náměstkyně hejtmana a telčská zastupitelka Hana Hajnová.

Řešení lokality pak zahrnuje i tři budovy. Budova nazývaná Domeček patří městu a nabízí ubytování hostům. Na jaře tam bydleli ukrajinští uprchlíci. Pak jde ještě o bývalou strojovnu a konírnu. „Vzhledem ke stavu, v jakém je, bude strojovna demolována. Objekt bývalé konírny zůstane zachovaný. Na pohled se zdá ve špatném stavu, ale z pohledu statiky a možností rekonstrukce je možná jeho oprava,“ informoval vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování Vladimír Švec. Právě tam by rád našel zázemí místní folklorní soubor Podjavořičan.

