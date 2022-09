Zdroj: Poskytl Zdeněk Dvořák

Zdeněk Dvořák

starosta Dolní Cerekve

Těžká otázka. Za mě je to práce, která je potřebná. Udělejme to, ale udělejme to správně. Stát by neměl zbytečně chvátat a udělat to pořádně tak, aby se za to nemusel v budoucnu stydět.

U Dolní Cerekve může být odpad z jaderných elektráren. Starosta má obavy