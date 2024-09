Program odpoledne s dechovkou bude zahrnovat také křest nového CD, které kapela natočila k padesátiletému výročí. „Vstupné bude dobrovolné. Rádi bychom, aby přišlo co nejvíce lidí a aby s námi výročí oslavili,“ pozval kapelník Lučanky Petr Vochyán veřejnost.

Muzikanti jsou přitom na dechovku poměrně mladí, věkový průměr je pětatřicet let a noví členové jsou vítaní. „V Lučance máme muzikanty, které to baví, kteří to dělají pro radost a máme tam dobrou partu,“ ocenil Vochyán. Co se posluchačů týká, na kapelu chodí senioři i mladší, publikum je věkově pestré.

Je kuriózní, že Lučanka slaví padesát let ve stejném roce jako další skupina z Luk, Pražce. „Je to náhoda a popravdě Pražce byly trochu vyděšení, že budou letos v Lukách dvě velké oslavy kapel. Ale domluvili jsme se, aby nebyly krátce po sobě a myslím, že se nám to povedlo dobře rozprostřít,“ uzavřel Vochyán.