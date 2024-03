Skupinu Silné řeči tvoří až dvacet výjimečně talentovaných komiků s osobitým stylem humoru. V jihlavském DKO vystoupí v úterý 26. března od 19.00 „Do Jihlavy dorazí čtveřice Michael Szatmary, Matěj Adámy, Šimon Ferstl a Matej Makovický. Zapomeňte na jarní únavu a přijďte se pobavit,“ uvedl producent show Ján Gordulič.

Vstup na show je od patnácti let. A tři z vás mohou vyhrát dvě vstupenky na toto jedinečné stand-up vystoupení. Stačí znát odpověď na naši otázku. Správnou odpověď zašlete do pátku 22. března do 15.00 na email: redakce.jihlavsky@denik.cz.

OTÁZKA: Který z komiků nevystoupí na představení Silné řeči v Jihlavě?

A) Simona

B) Michael Szatmary

C) Šimon Ferstl