/PŘEHLEDNĚ/ Místa oblíbená, ale i odlehlá, kde je koupání tak trochu rizikem. Ne každému vyhovují bazény a koupaliště, na kterých se musí platit vstupné. Lidé na Jihlavsku vyhledávají často přírodní koupání v krásné vodě. My víme, kde si zaplavete, i kde se u toho příjemně zabavíte.

PERFEKTNÍ KOUPÁNÍ

Velký Pařezitý rybník

Velký Pařezitý rybník s výhledem na nejvyšší vrchol Vysočiny. Co více si přát. Řeč je o koupání poblíž Javořice a v těsné blízkosti kempu na Řásné. Rybník prošel před lety rozsáhlou rekonstrukcí a nabízí koupání v čisté vodě. Pravděpodobně jde o nejvyhledávanější rybník na Jihlavsku, je blízko lesa a nabízí koupání po celé letní období. Kontrolují ho pravidelně hygienici. Pláže jsou travnaté, částečně písčité i kamenné. Vstup do vody je pozvolný, hnědé zbarvení vody je matoucí, na dně je totiž rašelinné podloží.

Služby u vody: kousek od pláže je kemp s restaurací, kioskem a zmrzlinou. Přímo na pláži jsou herní prvky pro děti.

Malý Pařezitý rybník

Kousek od Řídelova je rybník s názvem Malý Pařezitý, který rovněž nabízí čistou vodu s rašelinným zbarvením. Kolem rybníku je travnatá pláž a část je ukrytá v lese, takže nabízí také příjemný stín a chládek v parných dnech.

Služby u vody: Žádná, v místě je ohniště, na kterém je možné opéct si buřt

Lom Čenkov

Bývalý zatopený lom v Čenkově, místní části Třeště, je krásným místem nejen ke koupání, ale i k potápění. Pláže jsou tu kamenité, vstup do vody je prudší. Pro malé děti vhodná pravá část, kde je vstup pozvolnější, jinak je lom už od břehu poměrně hluboký. Zatopená plocha má tvar ledviny a jde o cca 1,5 hektarovou plochu.

Lom u Čenkova vznikl v rozmezí dvacátých a třicátých let minulého století. Počáteční ruční těžbu postupně nahradila strojní technologie. Zdejší žula se dříve používala ke stavebním účelům. Těžba tu byla do začátku 70. let 20. století, poté stoupala hladina spodních vod natolik, že se začala využívat jako rekreační lokalita. Raritou z minulosti je fakt, že se tu kdysi topil traktor.

Služby u vody. U lomu nefunguje žádný kiosek nebo stánek se zmrzlinou. Lidé ale často navštěvovali několik stovek metrů vzdálenou hospodu přímo v Čenkově, ta už ale nyní nefunguje.

KOUPÁNÍ SE ZÁBAVOU A GASTREM

Rybník Peklo v Polné

Na jižním okraji Polné leží sportovně-rekreační areál Peklo. Rybník je využívaný ke koupání, pláže jsou travnaté i písčité, vstup do vody spíše mírný. Oproti předchozím přírodním plochám nabízí v sezóně pestré vyžití.

Služby u vody: Pumptracková dráha, možnost zapůjčení lodiček, šlapadla, paddleboardu nebo minigolfového příslušenství. Lidé si tu mohou zahrát stolní tenis, badminton, kuželky a tak dále. Možností je také občerstvení.

Koupaliště Sedlejov

Jde o menší areál ve vesnici nedaleko Telče, kde je velký koupací bazén a dvě malá dětská brouzdaliště. Na místě jsou stroje na cvičení, dětské hřiště a zastřešené sezení. To je v letních měsících, v červenci a v srpnu, oblíbené hlavně o víkendech. Důvod je jednoduchý, každou sobotu tu místní hasiči grilují pstruhy. Sjíždí se na ně lidé ze širokého okolí.

V areálu je také fotbalové hřiště a hasiči tu mají zázemí pro požární sport.

Rybník Roštejn

Procházka z Telče k rybníku Roštejn na výpadovce na Jihlavu a Řásnou je sázkou na jistotu. Kromě toho, že se dá v rybníku krásně svlažit, tak se tu zabaví celá rodina. Na místě je zatravněná pláž s dětským hřištěm a také vynikajícím občerstvením a kempem U Roštěnky. Vyhlášené jsou grilované speciality – pstruzi, steaky nebo sýry. Milovníci piva ocení pivo s názvem Roštejnský máz. V kempu jsou k půjčení kola, koloběžky, čtyřkolky, paddleboardy, kanoe nebo in-line brusle. Nedaleko je vhodná in-line dráha.

PRO MILOVNÍKY ADRENALINU

Lom Řásná, vstup zakázán

Lom v Řásné se nachází v lesích, asi kilometr vzdušnou čarou od obce a jen kousek od zříceniny hradu Štamberk. Dominantou jsou žulové stěny, dokud se zde těžilo, voda se tu nedržela. Po konci těžby se lom zatopil spodní vodou. Voda nastoupala až do dnešních patnácti metrů.

Lom není vhodný pro běžné rodinné koupání jde spíše o adrenalinovou záležitost. Lom je hluboký a není zde pozvolný přístup. Navíc jsou všude okolo cedule se zákazem vstupu.