Oslavy mezinárodního dne žen nabírají na oblíbenosti. Do Brtnice pozvali hlas Karla Gotta, mladého zpěváka Kristiána Šebka a mají vyprodáno. Do Třeště na den žen přijede Lucie Bílá na odložený koncert, ale určitě si ho užijí nejen ženy, ale i jejich doprovod. Vstupenky stále ještě jsou.

JIHLAVSKO

Recitál Lucie Bílé

Kdy: pátek 8. března od 19.00 do 21.00

Kde: Třešť, kulturní dům

Za kolik: vstupné 1190 korun

Proč přijít: Recitál několikanásobné zlaté slavice Lucie Bílé za klavírního doprovodu Petra Maláska. Těšit se můžete na jedinečný hudební zážitek v podání toho nejlepšího hlasu české hudební scény. Délka představení je devadesát minut bez přestávky. Vstupenky na akci stále ještě jsou. Na Vysočinu letos Lucie Bílá přijede ještě v říjnu. V Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí se představí 4. října.

MDŽ ve Zbilidech

Kdy: sobota 9. března od 15.00

Kde: Zbilidy, penzion

Proč přijít: Mezinárodní den žen oslaví také ve Zbilidech na Jihlavsku. Pro ženy je připraven taneční a hudební program s kapelou Heligonky z Vysočiny. Vítaný je také mužský doprovod.

Kristián Šebek zpívá Gotta

Kdy: pátek 8. března od 19.00

Kde: Brtnice, Společensko-kulturní centrum

Za kolik: vstupné 390 korun

Proč přijít: Můj vzor, Božský Karel. Tak se jmenuje koncertní program Kristiána Šebka. Ten famózně zpívá písně z repertoáru Karla Gotta. Koncert se koná u příležitosti MDŽ ve společensko-kulturním centru v Brtnici. Kristián Šebek s sebou přiveze třináctičlenný živý orchestr. Na akci už je vyprodáno.

O5 & Radeček v Jihlavě

Kdy: sobota 9. března od 19.00

Kde: Jihlava, D club

Za kolik: vstupné na místě 490 korun

Proč přijít: Hory Tour kapely O5 & Radeček zavítá do Jihlavy do D clubu. Muži sem mohou přijít dodatečně oslavit MDŽ. Zazní největší hity, také hymna všech horalů Hory, která získala Českého slavíka v kategorii píseň roku. Hostem akce bude muzikant Voxel.

TŘEBÍČSKO

Bigbítové popíjení s DJ

Kdy: pátek 8. března od 20.00

Kde: Třebíč, Trumpetka. Leopolda Pokorného 18

Proč přijít: Oslava Mezinárodního dne žen se chystá v klubu Trumpetka. Přijede nejlepší DJ světa a přilehlých galaxií s DJ Nahičem. Ani ve snu jste neslyšeli skladby, při kterých si můžete zatrsat. Budou připraveny speciální drinky ke Dni žen pro ženu, družku, přítelkyni, známou a další.

MDŽ párty

Kdy: pátek 8. března od 22.00

Kde: Třebíč, Roxy Club

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: Oslava ženy jako silné bytosti. Takovou párty chystají v třebíčském Roxy Clubu k Mezinárodnímu dni žen. Připraveny budou koktejly, hudba i taneční parket. Znít budou nejlepší hity od slavných zpěvaček. A dress code je ve stylu elegance, aby každá žena zářila.

Den pro ženy

Kdy: sobota 16. března od 18.00

Kde: Okříšky, kulturní dům

Za kolik: vstupné na místě 300 korun

Proč přijít: V Okříškách zvou všechny dámy na tradiční akci k mezinárodnímu dni žen nazvanou Den pro ženy. Dámy si na akci budou muset týden počkat, ale podle programu to bude stát za to. Vystoupí totiž pánská taneční skupina California Dreams. Po představení bude pokračovat after párty s DJ a součástí bude také velké překvapení.

PELHŘIMOVSKO

Ples v Počátkách

Kdy: pátek 8. března od 20.00

Kde: Počátky, sokolovna

Za kolik: vstupné 220 korun

Proč přijít: Kulturní zařízení města Počátky pořádá na svátek MDŽ ples. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Dixie a také žáci Základní umělecké školy Počátky. Večerem provede Martin Vaverka. V úvodu bude předtančení žáků devátých ročníků a během večera vystoupí žáci Základní umělecké školy Počátky. Součástí budou slosovatelné vstupenky a bohaté občerstvení.

Italský víkend

Kdy: pátek 8. března až neděle 10. března

Kde: Želiv, klášterní resort

Proč přijít: Víkend věnovaný Mezinárodnímu dni žen se ponese v italském duchu. V klášterní restauraci bude připravené italské víkendové menu a bonusem bude sobotní hudební večer. V sobotu se uskuteční od půl sedmé večer prohlídka varhan s koncertem a poté bude hudební večer v restauraci. K dispozici je také klášterní wellness.

Den žen v Kejžlici

Kdy: sobota 9. března od 19.00

Kde: Kejžlice, sál kulturního domu

Za kolik: vstupné 120 korun

Proč přijít: Mezinárodní den žen oslaví také v Kejžlici na Pelhřimovsku. Pořádá ho skupinka nezávislých nadšenců s podporou obce Kejžlice a SDH Kejžlice. Oslava žen začíná v sedm večer v místním kulturním domě. K tanci a poslechu bude hrát kapela.