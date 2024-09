Námět vychází z blogu, který dostal i několik ocenění a vyšel i knižně. Se zkušenostmi a zážitky Nasrané mámy i jejím sarkastickým humorem souzněla na mateřské právě herečka Tereza Gerstner Otavová a rozhodla se ho převést do jevištní podoby v Divadelním klubu.

„Je to geniální ženský monolog. V dnešní době, kdy všechno musí být eko, bio a sluníčkový, tak se dá na to podívat i s humorem, ironií a sarkasmem. Nemusím být přeci vždy jenom vděčná a šťastná, protože mám zdravé děti, ale mohu si také postěžovat. Mám právo být vyřízená nebo naštvaná. A potom, co se z toho vybrečím, si z toho můžu také ještě udělat srandu. To mě na tom baví,“ sdělila herečka.

V divadelním představení se možná pozná nejedna matka. Jde o jakousi psychoterapii, ve které obě Terezy, autorka i herečka, tepou současný trend hyperkorektnosti a sdělují, že i máma má nárok na negativní pocity a vlastní emoce a nemusí mít úzkosti z vlastní nedokonalosti či pocitu, že něco nezvládá.