Horko se plíživě zažírá do kůže a sluníčko září vysoko z oblohy. Venku je přes třicet stupňů celsia a lidem se lesknou čela. Ještě aby ne, když je takové teplo. I přes to si však velké množství návštěvníků nechce nechat ujít už dvaačtyřicátý ročník festivalu Prázdniny v Telči, a tak vyráží do ulic.

Po představení za divadelníkem přicházejí lidé a děkují mu za skvělý zážitek. „I tak mívám ještě před představením trému,“ říká Marčík. „Třeba dneska jsem ji také měl. Hrajete tu čtyři nebo pět dní, lidé se vrací, hrajete na stejných principech, oni ty příběhy znají. Přestože hrajete znovu a znovu stejný příběh, tak to znovu a znovu vyprávíte jiným lidem. Příběh se snažím vyprávět těm, kteří zrovna na představení jsou a tím se to proměňuje. A právě u toho naladění na diváky mám strach, aby se povedlo. Nicméně se na Prázdniny v Telči vždy moc těším“ doplňuje s vřelým úsměvem na tváři.

Nádvoří zámku se pomalu vyprazdňuje a lidé se přesouvají zpět k trhům a na náměstí. Stánkaři schovaní ve stínu se usmívají na kolemjdoucí, kteří si pozorně prohlíží zboží, které se v každém stánku liší. Vonné tyčinky, keramika, nové kousky do skříně nebo minerály, které si s nadšením prohlíží hlavně děti. Je tady spoustu výrobků, ze kterých si vybere každý.

Stánkaři si spolu povídají a jsou rádi, že se po roce zase vidí. Jiní hovoří s návštěvníky. „Ano, určitě si tu peněženku sundejte a rovnou si ji můžete vzít na sebe,“ říká stánkařka zákaznici, která kupuje peněženku dceři, co ten den slaví narozeniny. Stánkařka do Telče jezdí už čtyřiadvacet let a nikdy se nemůže nabažit atmosféry.

Kovář s dvěma statečnými

A pak je tu kovář. V samém růžku náměstí se svou dílničkou a stánkem. V dílničce mu hoří oheň, takže se teplo ještě znásobuje. Okolo ohně s ním stojí dva chlapci, kteří si přišli zkusit, jaké je to být řemeslníkem. Oba dostali zástěru a pozorně sledují kováře, který jim říká, jak se co dělá. Rozžhavený kus železa nejprve drží v ohni a pak ho kovář pokládá na kovadlinu. Nejprve bere kladivo do ruky starší z hochů a bouchá s ním do rozžhaveného železa. V rytmu se pomalu mění tvar.

Poté bere kladívko do ruky i mladší z hochů a přesnými údery se náměstím ozývá cinkot. „Tak a teď ten kus dáme ještě jednou do ohně a pak ho schladíme ve vodě. Když se z něj zakouří, tak tady se mnou budete muset zůstat,“ říká kovář Milan Jonáš z historické kovárny z Tasovic u Znojma, který na Prázdniny v Telči jezdí už dlouhá léta. Vyděšené pohledy kluků za okamžik schová přilba, kterou na chlazení železa dostanou.

Na prázdniny v Telči jezdí Milan Jonáš rád. „Baví mě tady ta atmosféra, i to, že se po roce setkávají lidé, kteří mají rádi dobrou muziku a řemesla. Jediné, co je nepříjemné, tak to extrémní horko. Pořád tady děláme s ohněm a jsme na sluníčko, tak to je trošku náročnější,“ vysvětluje Jonáš ve svém stánku, kde je mnoho výrobků. „Lidé si tady mohou vykovat menší podkovičky nebo drobnosti. Zároveň si na památku mohou koupit nějaký výrobek od nás z kovářství,“ ukazuje na zvonky, zdobené svícny, tepané růže a nožíky.

Náměstím se rozléhá hudba z Kočičí scény. Tam zrovna vystupuje Marie Tilšarová s Nathanikou. Lidé se houpou do rytmu. Někteří i přes ostré sluníčko sedí na lavicích před pódiem, jiní stojí a tiše poslouchají v podloubí, které poskytuje příjemný stín. „Nás sem dneska nalákala Maruška Tilšarová, která tady zpívá,“ říká Veronika Šarochová. „Moc jsem se na koncert těšila, ráda na Prázdninách v Telči nasávám tu atmosféru,“ vysvětluje Veronika Šarochová, která si koncert užívá s dcerkami i kamarádkou.

I na scéně U lodiček je plno lidí, kteří poslouchají hudbu od Amazonka trio a později od Iranona. Část z nich se pak přesouvá do Panského dvora, kde od šesti hodiny vystupuje Cirk La Putyka se svým vystoupením Cirkus v oroseném půllitru.

Salta i údiv

Nádvoří Panského dvoru se zaplňuje přibližně osmi sty lidmi. Někteří sedí na lavičkách, jiní si přinesli deky a spokojeně na nich popíjí čerstvě načepované pivo a limonády. Přestože je stále teplo, vypadá, že to nikomu nevadí. Paní v předních řadách na lavičce se ovívá vějířem a jiní netrpělivě pozorují pódium. Ti, kterým během dne vyhládlo se shromažďují u stánků s občerstvením.

Konečně se ozvaly první tóny a na podium vstupuje hospodský. „Už máme zavřeno,“ zakaboní se. I tak však žíznivým v prvních řadách rozdává pivo. „Mami, já mám hlad,“ ozve se v prvních minutách představení asi šestiletý chlapec v černém tričku, který sedí s maminkou na dece. Během chvíle však strhává jeho pozornost akrobatické číslo dvou štamgastů, kteří na podiu předvádí stojky a další akrobatická čísla. Z reproduktorů se nese hudba, která odděluje prostředí, ve kterém se právě herci nachází. Rytmickou melodii během vyprávění hospodského střídá naléhavá a gradující hudba, která doprovází rvačky štamgastů.

Hospodský se udiveně kouká na muzikanty. „Vy jste umělci? Největší umění je vědět, kdy přestat,“ nese se z pódia a hledištěm se ozve hlasitý smích. „Vidíš?“ mrká pobaveně žena v zeleném tričku na svou kamarádku. I další vtípky na publikum skvěle fungují. Smích střídá potlesk, který doprovází jednotlivá akrobatická čísla. Vysoká salta na trampolíně, tanec, loutka v živé velikosti a akrobatické kousky na podlaze plně pohlcují pozornost diváků.

Čas plyne a na podiu se objevují další akrobati. Diváci tají dech nad milostným příběhem, nad rvačkami a baví se nad vtipnými monology hospodského. Děti během představení rodičům šeptají do ucha. „Až to skončí mami, můžu jít na tu trampolínu?“ ptá se tiše chlapeček, který měl ještě před chvíli hlad. Maminka kroutí hlavou a oba znovu směřují svůj zrak k podiu.

Po hodině velké show, kterou účinkující navzdory horku zvládli bez jediného zaváhání, se místem rozléhá hlasitý potlesk. Herci se tak za velkých ovací ještě jednou vrací na podium a hospodský si tleská s dětmi, které se hrnou k podiu. Uvolněná atmosféra letních večerů jde cítit každým coulem.

Program festivalu najdou zájemci ZDE.

Vystoupení akrobatů některé děti inspirovalo natolik, že ještě hodinu po konci představení běhají po podiu, metají salta a hvězdy. Některé zase skáčou jako o závod na trampolíně, která je v areálu Pánského dvoru. Plni energie předvádějí různé kousky.

Nedaleko pódia pod vysokými kaštany, stojí menší krásně osvícená scéna, kde kapela Funkin´ Your Soul brnká první tóny písničky. Už v tu chvíli se před podiem objevují malí tanečníci, kteří inspirují i své rodiče. Publikum se v rytmu hudby pohupuje, děti tancují a sluneční paprsky pomalu mizí za obzor. Večer telčských prázdnin se blíží ke konci. I další den však na Prázdninách v Telči návštěvníky čeká mnoho dalších vystoupení a zážitků.