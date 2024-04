Po čarodějnické noci zábava na Jihlavsku nekončí. Zájemci mohou využít volný den aktivně. V jihlavské zoo bude speciální program zaměřený na ochranu přírody, do Luk nad Jihlavou dorazí zpěvačka Anna K. na Májové slavnosti a lidé mohou zdarma do muzea, galerie a dalších institucí v Jihlavě. Zahraje kapela Poetika.

Zpěvačka Anna K vystoupí v Lukách nad Jihlavou. | Foto: Healed Spirit

První máj je sváteční den. Ten nabízí celou řadu aktivit. Většina aktivit je zdarma nebo s dobrovolným vstupným.

JIHLAVA

Den pro ZOO

Kdy: 1. května od 10.00 do 15.00

Kde: Jihlava, zoologická zahrada

Za kolik: zdarma v rámci běžného vstupného

Proč přijít: Zoologická zahrada není jen místo pro oddych, ale také přispívá k zachování druhů ve volné přírodě. Lidé se tu ve středu dozví něco o kampani Vietnamazing zaměřenou na problémy ve Vietnamu, v areálu budou pro děti připraveny hry a různé aktivity. A součástí bude také soutěžní stezka. Den otevřených dveří bude v areálu PodpoVRCHem.



Koncerty k 20 letům v EU

Kdy: středa 1. května od 15.00 do 18.00

Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí

Proč přijít: V Jihlavě se bude slavit dvacet let v EU. Na programu je velkoformátová výstava vybraných projektů podpořených fondy EU, narozeninový dort EU a o koncertní vystoupení se postarají kapely Bee Band a Poetika. Po celý den vstupné zdarma do Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, do Muzea Vysočiny Jihlava, do Domu Gustava Mahlera, do podzemí či na Bránu Matky Boží. Komentované prohlídky radnice a kostela svatého Ignáce z Loyoly budou v čase 13.30 a 15.30.

Zdroj: Youtube

LUKA NAD JIHLAVOU

Májová slavnost v Lukách

Kdy: středa 1. května od 13.00 do 22.00

Kde: Luka nad Jihlavou, náměstí

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Lukách nad Jihlavou pořádají na prvního máje Májové slavnosti. Do městysu zavítá zpěvačka Anna K., která tu vystoupí od pěti hodin odpoledne. Už od jedné hodiny se představí Lu a džigolos, na ně navážou Withface, Morava nebo Oči. Součástí budou atrakce pro děti a občerstvení. Děti se mohou těšit na malování na obličej, dočasné tetování nebo zaplétání copánků. Vystoupí uskupení pro radost dětí a děti z tanečního kroužku Ladíme.