Do nadcházejícího víkendu vstupují organizátoři akcí s respektem. Celá řada akcí je zrušená, není proto vyloučeno, že se některé akce nakonec stejně neuskuteční. Je nutno sledovat aktuální vývoj situace a hledat si aktuální informace přímo od pořadatelů.

JIHLAVSKO

Zahájení divadelní sezony

Kdy: sobota 14. září od 16.00 do 18.00

Kde: Jihlava, Horácké divadlo

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Přijďte se seznámit s novou 85. divadelní sezonou. Těšit se zájemci mohou na živou muziku, hry, herce, dramaturgy a hlavně na výhru. Na návštěvníky čeká speciální kasíno, setkání s herci, na místě bude dramaturgická pohotovost, v kapele bude zpívat herečka Kristýna Nováková a zpívat bude Svetlana Hruškociová. Více info ZDE.

Knihlava

Kdy: pátek 13. a sobota 14. září

Kde: Jihlava, NOVÉ MÍSTO: akce bude v DKO

Za kolik: vstupné na dva dny 250 korun, vstupné na den před 17.00 150 korun, po 17.00 200 korun

Proč přijít: První ročník festivalu Knihlava zve na dobré čtivo, besedy a na své si přijdou také děti. Program začíná v pátek v devět dopoledne knižním marketem, který potrvá až do sedmi hodin odpoledne. Během dopoledne bude festival patřit dětem, po obědě už spíše dospělým. Budou autorská čtení, diskuse s Milošem Doležalem na téma Jan Zrzavý, literární procházka a přijde také autor knih I domy umírají vstoje Ladislava Vilímka. V sobotu opět dopoledne od 9.00 festival dětem, přijedou další autoři knih například Tereza Říčanová nebo Leona Šťávová. A mnoho dalšího. Po oba dny bude večer hudební produkce.

Více info ZDE.

Magická noc a Verdi Gala

Kdy: pátek 13. září a neděle 15. září

Kde: Jihlava DKO

Proč přijít: Páteční večer bude v DKO patřit Magické noci s The music of Ludovico Einaudi with String Quintet. Půjde o klavírní recitál se smyčcovým kvintetem. Lístky stojí od 790 do 990 korun. Akce začíná v sedm hodin večer. V neděli se potom mohou návštěvníci těšit na pořad Verdi Gala v podání Filharmonie G. Mahlera. Filharmonie zahraje publiku velkolepý koncert složený z díla italského hudebního skladatele Giuseppe Verdiho. Během koncertu zazní jeho slavné operní předehry, árie a duety. Vstupné stojí 300 a 350 korun. Lístky na oba koncerty jsou stále k dispozici.

PELHŘIMOVSKO

Dny dědictví

Kdy: sobota 14. září od 9.00 do 17.00

Kde: Pelhřimov, památky

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Dny evropského dědictví v Pelhřimově otevřou zdarma celou řadu turisticky atraktivních míst. Například Muzeum rekordů, kostel svatého Víta, Zámek pánů z Říčan a Městskou šatlavu nebo vyhlídkovou věž sv. Bartoloměje. Doprovodný program v podobě řemeslných trhů nebude a nebudou ani hrané prohlídky. Více ZDE.

HAVLÍČKOBRODSKO

Festival jídla a pití

Kdy: sobota 14. září od 11.00

Kde: Chotěboř, sokolovna

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Festival jídala pití v Chotěboři se koná už podruhé, kvůli počasí se z náměstí stěhuje celý program do místní sokolovny. Na programu bude kuchařská show Václava Friče, Cooking show s Chef Fénix a jeho netradiční tataráky. Součástí bude UV, NEON, světelná, ohnivá a barmanská show. Bude i hlasování o nejoblíbenější stánek, dále soutěže pro děti a dospělé. Na hudební scéně se objeví Hniličkovo trio, Heidi Janků s kapelou nebo Rimortis.

Folková Lipnice

Kdy: pátek 13. září a sobota 14. září

Kde: Lipnice nad Sázavou, letní amfiteátr, zastřešený

Za kolik: na místě dvoudenní 800 korun, pátek 500 korun, sobota 600 korun, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Lipnický amfiteátr rozezní Folková Lipnice, přijedou hvězdy folkového hudebního nebe. V pátek zahrají Kvietah, Lament, Hippie Chippies, Tomáš J. Holý, Tři akord a …, DJ Nahanbě. V sobotu Severní nástupiště, Květy, Jakub Noha, Přepište dějiny, Jan Burian, Člověk krve, Irena a Vojtěch Havlovi, Žofie Kabelková a Ivan a Cyril u ohně. V doprovodném programu bude odhalení pamětní desky, připomínka veřejného vystoupení Václava Havla v roce 1988, divadélko, architektonická procházka a nebo výstava.

TŘEBÍČSKO

Dny evropského dědictví

Kdy: sobota 14. září od 9.00 do 17.00

Kde: Třebíč, různá místa

Za kolik: vstupné volné

Proč přijít: Dny evropského dědictví na téma Památky spojují svět se konají v sobotu v Třebíči. Volně přístupné lidem budou Zadní synagoga, Městská věž, Vodojem Kostelíček, Větrný mlýn nebo Expozice Franta, Zmizelá Třebíč a pamětní síň Antonína Kaliny. Bazilika svatého Prokopa bude k vidění od 13.00 do 17.00.

Oživený zámek Habsburkové

Kdy: sobota 14. září až neděle 15. září

Kde: Náměšť nad Oslavou, zámek

Za kolik: vstupné senioři, mládež 130 korun, dospělí 160 korun, děti 50 korun

Proč přijít: Pětadvacátý ročník Oživeného zámku nese název Habsburkové…proč bychom se netěšili. Jde o netradiční prohlídku zámku v rámci Dnů Evropského dědictví. Jde o rekonstrukci událostí, které se staly, hledání historických souvislostí, ale i nabídku alternativních řešení. Vhodné pro všechny věkové kategorie včetně rodičů s dětmi i prarodiči, tuzemské i zahraniční turisty. Součástí je humor a nadsázka. První prohlídky začínají vždy v 9.00 a poslední v 17.00. Délka je 80 až 90 minut. Doporučujeme rezervaci na adrese namest@npu.cz nebo na tel. č. 568 620 319.Telefonické rezervace přijímáme denně mimo pondělí v čase 9:00 - 16:00 hodinv provozní době pokladny zámku.

ŽĎÁRSKO

Den otevřených památek

Kdy: pátek 13. září a sobota 14. září

Kde: Nové Město na Moravě, Horácké muzeum

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V rámci dne otevřených památek se lidé v Novém Městě na Moravě mohou těšit na vernisáž výstavy Santini v hledáčku Fotoklubu Vysočina s přednáškou Adama Dostála. V sobotu bude volný vstup do Horáckého muzea a Horácké galerie. Od 10.00 bude komentovaná prohlídka Horáckého muzea a otevření výstavy Václava Jíchy, potom bude v 11.00 přednáška o katolickém kostele svaté Kunhuty, dále od 17.00 přednáška o architektu Bohuslavu Fuchsovi a vše zakončí Harfenický koncert v lese na půdě Horáckého muzea.