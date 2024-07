JIHLAVSKO

Vysočina Fest 2024

Kdy: od čtvrtka 4. července do soboty 6. července

Kde: Jihlava, letní amfiteátr

Za kolik: jednodenní čtvrtek, pátek 950 korun, sobota 1100 korun

Proč přijít: Největší letní festival na Vysočině startuje už ve čtvrtek, brány se otevírají ve čtyři hodiny odpoledne, stejně jako v pátek. V sobotu pak už ve tři odpoledne. Mezi hlavní taháky třídenního festivalu patří kapela Kapát, Wanastowi Vjecy, Anna K., Tomáš Klus, Pokáč a další. Lidé se mohou těšit na pořádný multižánrový nářez, bohaté občerstvení a zábava.

Vysočina Fest navštívily od čtvrtka do soboty tisíce diváků, kterým zahrálo přes čtyřicet interpretů. Vyšlo i počasí a panovala skvělá atmosféra. | Video: Deník/Adéla Poláčková

Setkání retro kočárků

Kdy: pátek 5. července od 13.00 do 23.45

Kde: Polná, zámek

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Třetí ročník srazu historických a retro kočárků v Polné se koná v pátek 5. července. Sraz je v jednu na zámku v Polné, ve dvě hodiny účastníky přivítá starosta a poté projde průvod Husovým náměstím. Ve tři hodiny bude dobová prohlídky, ukázka a prodej Reborn panenek a doplňkový prodej. Zábavu pro děti obstará Kašpar Polná. V půl sedmé bude country zábava v Měšťanském pivovaru. Bezplatné parkování u zámku a občerstvení zajištěno. Pokud máte starý kočárek, možno se zapojit do průvodu a zavzpomínat na staré časy.

Divadelní prohlídky na Roštejně

Kdy: od pátku 5. července do neděle 7. července

Kde: Doupě, hrad Roštejn

Za kolik: vstupné 250/150 korun

Proč přijít: Se zlatou růží v erbu. Tak se jmenují Divadelní prohlídky hradu Roštejn, které návštěvníky zavedou do poloviny 14. století, tedy do doby založení hradu Roštejn rodem pánů z Hradce. Začátky prohlídek jsou v každou půl, vždy od 9.00 do 17.00. Pouze v čase 12.00 a 12.30 je polední pauza. Rezervovat vstupné je možné na telefonním čísle: 733 161 817 od úterý o neděle od 10.00 do 17.00 nebo na pokladně hradu. Divadelní prohlídky hradu získaly Zlatou jeřabinu, ocenění Kraje Vysočina za nejlepší kulturní aktivitu v roce 2017 a 2021.

Návštěvníci Roštejna se vrátili sedm set let zpátky, potkali také pány z Hradce. | Video: Deník/Martin Singr

Dřevořezání v Třešti

Kdy: pátek 5. července a sobota 6. července, vždy od 9.00 do 17.00

Kde: Třešť, zahrada J. A. Schumpetera

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Tradiční třešťské Dřevořezání v Třešti se koná na zahradě domu J. A. Schumpetera v Třešti, půjde o dvacátý druhý ročník setkání řezbářů z celé České republiky a širokého okolí. Vyřezávání figurek je po oba dny od devíti do pěti večer. V pátek od jedné zahraje kapela Druhej Dech z Luk nad Jihlavou. V sobotu od jedné hraje VM Band Třešť. Po oba dny otevřena stálá expozice betlémů, zájemci si mohou vyzkoušet vyřezávání figurek.

PELHŘIMOVSKO

Okresní setkání hasičských praporů

Kdy: sobota 6. července od 13.00

Kde: Píšť, místní hřiště

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Setkání hasičských praporů okresu Pelhřimov se koná na hřišti v Píšti na Pelhřimovsku. Účast přislíbila asi čtyřicítka sborů se svými prapory. Jde o první ročník akce. Program začíná v půl druhé slavnostním průvodem praporů od požární zbrojnice až na hřiště. Od dvou se sbory představí a dojde k požehnání nového praporu obce Píšť. Poté bude předání stuh. Zahraje Zručská desítka, budou ukázky HZS, ukázky práce kynologů, výstava hasičské techniky, stánky firem s hasičským vybavením a program pro děti.

Středověké slavnosti na Orlíku

Kdy: od 5. července od 10.00 do 6. července do 18.00

Kde: Humpolec, hrad Orlík

Za kolik: vstupné 120/60 korun, rodinné 280 korun

Proč přijít: O svátcích se bude na hradu Orlík nad Humpolcem konat středověká taškařice. Po tyto dva dny budou lidé moci zhlédnout šermířské umění, divadelní umění, hudební vystoupení a mnohé další. Součástí slavností bude i jarmark, kde si budou moci zájemci vybrat z velkého sortimentu. Od zboží po jídlo a pití. Pro děti připraveny hry a lotroviny. V době konání akce je z bezpečnostních důvodů uzavřena rozhledna.

Středověké slavnosti na hradě Orlík u Humpolce | Video: Deník/Vilém Doležal

Trčkův duch

Kdy: od pátku 5. do neděle 7. července, vždy ve 13.00, 15.15, 17.30 a v pátek a v sobotu také v 19.45

Kde: Želiv, klášterní resort

Za kolik: 280/230 korun

Proč přijít: O prodlouženém víkendu se v Želivě konají hrané prohlídky, které seznámí s Burianem Trčků z Lípy, který je odsouzen, aby napravil své skutky a mohl odejít do síně svých předků. Podaří se mu to. Podaří se mu to, nebo mu někdo zkříží plán? Nová hraná prohlídka představí příběh o poznání, zradě i naději v podání oceněných herců a autorů.

HAVLÍČKOBRODSKO

Živá výroba skla

Kdy: pátek 5. a sobota 6. července od 10.00 do 17.00

Kde: Tasice, Huť Jakub Tasice

Za kolik: plné vstupné 130 korun

Proč přijít: Sváteční dny v Huti Jakub Tasice přinesou ukázkovou výrobu skla. Lidé si budou moci prohlédnout sklárny s průvodcem. V pátek v časech 10.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00, v sobotu pak v 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00. Mezi půl jednou a půl druhou bude technická výrobní přestávka.

Vepříkovské 3v1

Kdy: pátek 5. července od 9.00

Kde: Vepříkov, hasičský areál

Za kolik: startovné 200 korun dospělí, 100 korun děti; vstupné pro diváky dobrovolné

Proč přijít: Ve Vepříkově se koná Vepříkovské 3v1, jde o patnáctý ročník Tour De Vepříkov. Start je v deset dopoledne, prezentace o hodinu dříve. V ceně je porce grilovaného masa a nápoj. Součástí bude i bohatý doprovodný program, posezení s hudbou je od šesti hodin večer s kapelou Jefferson, po setmění letní kino Aristokratka ve varu. Po celý den občerstvení a pro děti skákací hrad.

Sklář Tomáš Pospíšil. | Video: Denék/Štěpánka Saadouni

Letní kino pod hvězdami

Kdy: od pátku 5. července do 27. července, začátky od 21.45

Kde: Havlíčkův Brod, za budovou Městského divadla a kina Ostrov

Za kolik: vstupné 120 korun

Proč přijít: Zájemci si mohou přijít užít skvělé filmy pod širým nebem a letní večery plné zábavy. Program začíná tento prodloužený víkend dvěma filmy. V pátek půjde o film Prázdniny s Broučkem a v sobotu potom Jedeme na teambuilding. V dalších týdnech se lidé pak mohou těšit například na Aristokratku ve varu, Tancuj Matyldo nebo film Láska na zakázku či Zahradníkův rok.

TŘEBÍČSKO

Svatoprokopská pouť

Kdy: pátek 5. července až neděle 7. července

Kde: Třebíč, bazilika sv. Prokopa, zámecká areál

Za kolik: vstup do zámeckého areálu zdarma

Proč přijít: Svatoprokopská pouť v Třebíči nabídne během víkendu prohlídky trpasličí galerie a v sobotu 6. července také kostýmované prohlídky. Na ty je nutné se předem objednat na telefonu: 568 610 002 nebo na infobazilika@mkstrebic.cz. V neděli bude koncert skupiny Čemeřice. Po celý prodloužený víkend budou v zámeckém areálu řemeslníci, kejklíři, potulní herci, kramáři a obchodníci, kolotoče a speciální kostýmované prohlídky.

Oslava sportu

Kdy: neděle 7. července od 14.00

Kde: Hrotovice, sportovní areál, Brněnská 634

Za kolik: muži 100 korun, ženy a senioři 50 korun, děti zdarma

Proč přijít: Výročí města Hrotovice a TJ Sokol Hrotovice oslaví sportem. Od dvou hodin odpoledne sehraje zápas na hřišti dorost Hrotovice proti FC Rapotice/Březník, od 15.15 je připravená mladší přípravka Hrotovice vs. FK Zbraslav. Od čtyř hodin budou hrát muži Hrotovice proti Sparta Praha Internacionálové. Pro děti bude přichystáno pletení copánků, barevné spreje na vlasy, airbrush tetování. Akci moderuje fotbalista a bavič Petr Švancara.

Zahradní slavnosti

Kdy: sobota 6. července od 13.00 do 18.00

Kde: Valeč, Zámek Hotel Valeč

Za kolik: vstup volný

Proč přijít: Zahradní slavnost se koná v sobotu 6. července od jedné odpoledne do šesti večer na zámku ve Valči. Pro návštěvníky je připraven skákací hrad, stezka zámeckou zahradou, hudební doprovod v podobě DJ Konvaliny. Od dvou bude Bublinková párty, bubnová show ZeMěTep, od čtyř potom projížďky na koních, fotokoutek a prohlídky zámku. Bohaté občerstvení.

ŽĎÁRSKO

Škrdlovická pouť

Kdy: od pátku 5. července do neděle 7. července

Kde: Škrdlovice, celá obec

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Bohaté pouťové slavnosti chystají na prodloužený víkend ve Škrdlovicích. Od čtvrtka do neděle budou připravené pouťové atrakce na hřišti U Křížku, v pátek bude od 12.00 pouťový jarmárek pod kaštany před kaplí i v kulturním domě.. V pátek od dvou odpoledne u kaple poutní mše svatá, od čtyř budou hrát Veseláci v parku před kaplí. V sedm večer zve kapela Styl na pouťovou tancovačku. Občerstvení obstarají škrdlovičtí hasiči, bude zmrzlina. V neděli je pouťový fotbálek. Na hřišti U Křížku sehraje utkání mládež Škrdlovic proti Polničce a Velké Losenici. V půl čtvrté utkání mužů. Kdo přijde, ten hraje.

Dářkofest

Kdy: sobota 6. července od 15.00

Kde: Velké Dářko, přírodní tábořiště

Proč přijít: Druhý ročník DářkoFestu startuje v tábořišti na Velkém Dářku v sobotu ve tři odpoledne. Během festivalového dne se představí kapely žánrů Bluegrass, a-capella, pop i folk rock, rocknrollu, Country a Crossover-grunge. Kromě hudební produkce čeká na návštěvníky také doprovodný program a bohatý výběr občerstvení i nápojů.

Létohrátky se zvířátky

Kdy: pátek 5. července od 10.00 až sobota 6. července 18.00

Kde: Zvole nad Pernštejnem, Šikland

Za kolik: v rámci vstupného do parku, děti v pohádkovém kostýmu po oba dny vstupné zdarma

Proč přijít: Dva dny plné zábavy a soutěží pro děti i dospělé připravili v parku Šikland ve Zvoli nad Pernštejnem. Na programu je průvod roztomilých zvířátek, soutěže o ceny, animační programy a také akční divadelní a westernová show. Páteční večer bude patřit country a sobotní večer ohňové show. Součástí bude i diskotéka pro děti. Po oba dny pohádkoví maskoti a spoustu zvířátek. V sobotu bude i mega krajta.