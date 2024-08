Poslední srpnový víkend na Jihlavsku se lidé mohou pořádně nadlábnout. Do Jihlavy míří Boží Food Fest s jídlem z celého světa. Milovníci netradičního divadla zamíří do Třeště na Schumpeter Open Air a v Brtnici bude pouť i s festivalem Brtfest. Bude i pouť v Mrákotíně a Nevcehelská podkova.

JIHLAVSKO

Boží Food Fest

Kdy: sobota 31. srpna od 12.00

Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Pouliční gastrofestival Boží Food Fest jede do Jihlavy a láká na ty nejlepší foodtrucky. Lidé ochutnají kuchyni z celého světa, například i jamajskou kuchyni, paellu z Valencie, mexické chilli con carne, rolovanou zmrzlinu, hamburgery, hotdogy nebo nachos. K pití budou letní drinky, piva i kvalitní vína. V pravé poledne bude v ulici Matky Boží hudební busking scéna, od sedmi večer zahraje Zatrestband s Petrem Píšou. Vystoupí i divadelní soubor Fireducks s bláznivou komediální roadshow Indický běžec.

Boží food festival v centru Jihlavy | Video: Adéla Poláčková

Brtnická pouť a Brtfest

Kdy: pátek 30. srpna až neděle 1. září

Kde: Brtnice, různá místa

Za kolik: vstupné dobrovolné, chovatelský areál: dospělí 50 korun, děti zdarma

Proč přijít: Brtnická pouť nabídne od pátku do neděle nabitý program. V pátek od osmi bude country zábava s Dostavníkem v Hoffmanově stodole, v klášterní zahradě hraje kapela Kalybr. V sobotu se od jedné odpoledne koná v klášterní zahradě Brtfest, třináctý ročník s kapelami Bagr, Elán KontraBand a LeGranda. Od půl osmé večer vyjde průvod k morovému kříži od farního kostela. Večer opět zábava v klášterní zahradě s Jarda Bandem. V neděli od deseti dopoledne bude církevní průvod k soše sv. Rocha, poté mše svatá a slavnostní požehnání v zámeckém kostele. Pouťové odpoledne od tří hodin v klášterní zahradě obstará Vysočanka a Túfaranka ze Šakvic. Doprovodný program obstarají výstavy, v chovatelském areálu bude Oblastní výstava drobných zvířat a chovných samců.

Schumpeter Open Air

Kdy: sobota 31. srpna od 19.00

Kde: Třešť, zahrada Schumpeterova domu

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: Open air scéna v Třešti opět ožije s divadelním souborem Třešťský průměr. Na programu budou scénky s názvy Vězeň z Azkvízu, Relikvie smrdí, Buchtičky se Šedou, Dederova cola, Konec vleklých prázdnin, Žeh vítězství nebo Šlapková patrola. Dále sehrají skeče Český pionýrský, Better Fiala, Zlovensko nebo Sci-filis či Karel Akryl.

Kapela Vysočanka na pouťových dechovkách v Brtnici. | Video: Karel Novotný

Nevcehelská podkova

Kdy: neděle 1. září od 9.30 do 20.00

Kde: Nevcehle, Areál u Komára

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Nultý ročník Nevcehelské podkovy se koná pod záštitou Svazu chovatelů českomoravského belgického koně. Návštěvníci uvidí soutěž chladnokrevných koní v disciplínách těžký tah jedno a dvojspřeží, vozatajský parkur, ovladatelnost v kládě. Bude možnost projet se kočárem, akce je vhodná pro děti.

Pouť v Mrákotíně a hudební zábavy

Kdy: od pátku 30. srpna do neděle 1. září

Kde: Mrákotín, městys a hasičský dvůr

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Mrákotín ovládne pouťové veselí se všemi atrakcemi. K tomu patří také zábavy. V pátek v hasičském dvoře zahraje od šesti do osmi kapela Stonožka, v sobotu bude v ten samý čas hrát kapela Čelem Vzad a večer bud pečený čuník. V neděli otevřeno od 10.00 a k odpolednímu posezení hraje od 14.00 na harmoniku Milan Makovička.

PELHŘIMOVSKO

Den obce Kámen

Kdy: sobota 31. srpna od 14.30

Kde: Kámen, v Tosce

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Den obce Kámen zve v sobotu od půl třetí na bohatý program. Bude ukázka výcviku policejního psa, malování na obličej, skákací hrady, hry nebo pěnová show. Možností budou také projížďky v kočáře, živá hudba s kapelou Přespolanka nebo pěvecké vystoupení Vendulky Kafroňové a Josefínky Dvořákové v doprovodu kytary Pavla Martince. Občerstvení zajištěno.

Noční bloudění s kukuřičáky

Kdy: pátek 30. srpna od 20.00 do 0.00

Kde: Humpolec, kukuřičné bludiště

Za kolik: dospělí 100 korun, děti od tří let 80 korun, rodinné 290 korun

Proč přijít: Přijďte se bát s Kukuřičáky, skvělá noční zábava v kukuřičném bludišti se strašidly a speciální tajenkou. Zájemci mohou přijít mezi osmou hodinou večerní a půlnocí. S sebou si zájemci mají vzít baterku a pořádnou dávku odvahy. Návštěvníci ve strašidelném kostýmu mají slevu na vstupném.

Decofest v Pelhřimově

Kdy: sobota 31. srpna od 13.00

Kde: Pelhřimov, Pelhřimovské sady

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Čtvrtý ročník malého ekologického festivalu Decofest opanuje Pelhřimovské sady v sobotu odpoledne. Na programu budou koncerty, přednášky, občerstvení, čtení a workshopy. Konec léta na dece s přínosem pro planetu zemi, na to zvou organizátoři. Součástí budou také koncerty místních skupin.

HAVLÍČKOBRODSKO

Pec 2024

Kdy: pátek 30. srpna až neděle 1. září

Kde: Vlkovsko, Havlíčkův Brod

Proč přijít: Pec 2024 je třídenní akce o třech pecích: sklářské, chlebové a hrnčířské. Na programu bude ukázka tavby skla v replice sklářské pece, dále hrnčířská a chlebová pec a také řemesla od dřeva až po máslo. V pátek bude slavnost sklářská, v sobotu řemeslná a v neděli dotavná. Otevřeno každý den od devíti dopoledne do čtyř hodin odpoledne.

Cestami Jaroslava Haška

Kdy: sobota 31. srpna od 6.00

Kde: Světlá nad Sázavou, ZŠ Lánecká

Proč přijít: 43. ročník dálkového pochodu a cykloturistické jízdy se koná ve Světlé nad Sázavou. Zájemci si mohou vybrat z pěší trasy v délce deset, dvacet, třicet a padesát kilometrů. Na ty delší mohou zájemci startovat mezi šestou a osmou, na ty kratší mezi sedmou a desátou dopoledne. Cyklotrasy v délce od 25 do 80 kilometrů startují mezi osmou a jedenáctou dopoledne. Na trasách je možné prohlídnout si skanzen Michalův Statek v Pohledi nebo státní hrad Lipnice.

Tavba skla ve středověké peci ve Vlkovsku. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Cyklovýlet 9

Kdy: sobota 31. srpna od 9.00

Kde: Vepříkov, náves u infokiosku

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Cyklovýlet nejen po území Místní akční skupiny Královská stezka chystají na poslední srpnovou sobotu ve Vepříkově. Zájemci si mohou projet trasu dlouhou 35 kilometrů, která vede z Vepříkova přes Nejepín, Chotěboř s prohlídkou pivovaru a obědem, dále se jede přes Rozsochatec, Čachotín, Jilem, Jiříkov a Vepříkov.

TŘEBÍČSKO

Máme rádi víno

Kdy: sobota 31. srpna od 14.00 do 22.00

Kde: Jemnice, areál zámku

Za kolik: skleničkovné 120 korun

Proč přijít: Třetí ročník oblíbené akce Máme rádi víno se koná v Jemnici. V nabídce budou kvalitní vína z jižní Moravy, odpolední program k poslechu a případném tanci zpříjemní Cimbálová muzika Pazúr. O podvečerní hudební vystoupení se postarají Mladí muzikanti.

Festival třebíčských studentských kapel

Kdy: sobota 31. srpna od 18.00 do 22.00

Kde: Třebíč, Podzámecká niva

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Festival třebíčských studentských kapel se koná na Podzámecké nivě v Třebíči. Jde o pilotní ročník, na kterém vystoupí kapely Zkrat 23, Preceptor, Renegát nebo Caramball. Na zájemce čeká dobré jídlo, pití a hudba. Půjde o zakončení prázdnin ve velkém stylu. Vstupné je dobrovolné, výtěžek putuje Nadačnímu fondu Šťastná hvězda, který pomáhá nemocným dětem.

Máme rádi víno 2022. První ročník akce se uskutečnil v areálu zámku v Jemnici. Lidé se bavili a tančili. | Video: se souhlasem spolku Mladí za rozvoj Jemnice

Volná čas není nuda

Kdy: sobota 31. srpna od 14.00 do 17.00

Kde: Třebíč, Podzámecká niva

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Podzámecká niva v Třebíči se otevírá v sobotu od dvou do pěti hodin večer pro zájemce o aktivní trávení volného času. Jde o největší přehlídku dětských organizací ve všech pěti okresních městech Vysočiny. Účelem akce Volný čas není nuda je, aby si děti našly zábavnou a smysluplnou aktivitu pro vyplnění volného času. Připraveny budou hry, soutěže, aktivity pro děti i nabídka kroužků a oddílů.

ŽĎÁRSKO

Novoměstské slavnosti medu

Kdy: sobota 31. srpna od 8.00 do 12.00

Kde: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Tradiční slavnosti medu jsou na programu v Novém Městě na Moravě, medové slavnosti zaberou park na Vratislavově náměstí. Na prodej bude med, včelařské výrobky, literatura a pomůcky. Program je nabitý, součástí budou i novoměstské farmářské trhy, přijde Martin Obr s harmonikou, bude výtvarný workshop DDM a prezentace kroužků na rok 2024/2025. Dřevěné divadlo Honzy Hrubce bude hrát O vytrvalém princi.

Ukončení sezony na Šiklandu

Kdy: sobota 31. srpna od 10.00 do 1. září do 16.00

Kde: Zvole nad Pernštejnem, westernové městečko Šiklův mlýn

Za kolik: základní vstupné 319 korun

Proč přijít: Westernové městečko Šikland ukončuje letní sezonu. Lidé se mohou těšit na divadlo, animační program, westernové show, dětskou diskotéku nebo noční ohňovou show. Na pořadu bude také kouzelnická show nebo přijde i Indián Wambli.

MEDOVÁ AKCE V HORÁCKÉ GALERII v Novém Městě na Moravě: Svět medu se skrývá za dveřmi do Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Měřínský kapr

Kdy: sobota 31. srpna, od 6.00 do 12.00, prezence od 4.00 do 6.00

Kde: Měřín, Rybník Nový

Za kolik: návštěvníci zdarma, rybáři startovné 300 korun

Proč přijít: Rybářské závody jsou nachystané v Měříně, koná se tu 12. ročník Měřínského kapra. Samotný rybolov bude mezi šestou a dvanáctou hodinou, slavnostní vyhlášení a předání cen ve 12.30. O den později 1. září dostanou šanci také děti, prezence od 6.00 do 7.00, rybolov od 7.00 do 12.00. Na vítěze čekají ceny. Občerstvení zajištěno.