Poslední červnový víkend nabídne na Jihlavsku pestrou zábavu. Lidé mohou už od pátku přijít na Burger Street Festival do Jihlavy, za vysvědčení do zoologické zahrady jenom za jednu korunu a nebo bude pro děti velký festival v amfiteátru na Heulose. Do Luk na festival přijede vojenská technika a v Cejli se lidé pobaví u srandovních závodů.

TIP PRO CELÝ KRAJ

Den otevřených dveří u záchranářů

Kdy: sobota 29. června od 9.00 do 12.00

Kde: 19 výjezdových základen ZZS Kraje Vysočina: Jihlava, Telč, Pacov, Třebíč, Počátky, Jemnice, Chotěboř, Pelhřimov, Humpolec, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Kamenice nad Lipou, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Lidé si mohou přijít v rámci dvacátého výročí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina přijít prohlédnout devatenáct základen po celé Vysočině.

ZZS KV. Z činnosti zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina arrow_left arrow_right info Zdroj: ZZS KV 1/10 Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina.

JIHLAVSKO

Burger Street Festival

Kdy: pátek 28. června od 10.00 do 21.00, sobota 29. června od 10.00 do 21.00, neděle 30. června od 10.00 do 20.00

Kde: Jihlava, Citypark

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Oblíbený festival v centru Jihlavy přitáhne ty nejlepší burgermajstry ze všech koutů Česka. Akce potrvá tři dny v nákupním centru Citypark Jihlava. Návštěvníci ochutnají nejrůznější druhy burgerů, zájemci si budou moci zasoutěžit o tuto pochoutku za tři a půl tisíce korun. Součástí bude i doprovodný program.

Za vysvědčení do ZOO

Kdy: od pátku 28. června do 30. června do 18.00

Kde: Jihlava, zoologická zahrada

Za kolik: vstupné za 1 korunu (po předložení vysvědčení)

Proč přijít: V jihlavské zoologické zahradě pořádají vždy na konci školního roku akci Za vysvědčení do ZOO Jihlava. Pokud děti ve dnech od pátku až do neděle 30. června předloží na pokladně aktuální vysvědčení nebo jeho výpis alespoň s jednou jedničkou, či kladným hodnocením, získají vstup do zoo jenom za jednu korunu. Vysvědčení může být vyfocené i v mobilu.

Burger festival nalákal stovky návštěvníků | Video: Deník/Adéla Poláčková

Fesťáček Jihlava

Kdy: sobota 29. června od 9.00

Kde: Jihlava, amfiteátr

Za kolik: vstupné na místě 650 korun

Proč přijít: Největší dětský festival míří do Jihlavy. Na místě budou hvězdní hosté, vystoupí například Kája a Bambuláček, Bibibum, Karol a Kvído, Paci Pac a Rebelky. Dorazí také Bobík se svou show a dárečky. Bude kontaktní ZOO, jízda na ponících a krmení zvířátek. Až deset pohádkových maskotů a dvacet skákacích hradů, budou kolotoče, trampolínky, klauni, interaktivní dílny a mnoho dalšího. Součástí bude i pěnové dělo. Moderuje Jirka Hadaš.

Bluegrass a Jeep Festival White Stork

Kdy: pátek 28. června od 19.00 a sobota 29. června od 13.30

Kde: Luka nad Jihlavou, areál za zdravotním střediskem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Bluegrassový fstival White Stork opět míří do Luk nad Jihlavou. Zájemci se hned v pátek mohou těšit na kapelu Druhej Dech od sedmi hodin. V sobotu potom od půl druhé zahrají Veget, Bluerej, Loucká struna, Goodwill, Kvintet Písek, Pražce a další. Od osmi pak vystoupí Petr Kocman a PK Band. Doprovod obstará výstava historické vojenské techniky, bude se péct prasátko a další lahůdky. Možnost ubytování a stanování.

Bluegrass & Jeep festival White Stork v Lukách nad Jihlaou si připsal dvaadvacátý ročník. | Video: Deník/Martin Singr

Kvadriatlon Plus

Kdy: sobota 29. června od 12.30

Kde: Cejle, u horního rybníka

Za kolik: startovné 500 korun za tým, diváci zdarma

Proč přijít: V Cejli se uskuteční čtrnáctý ročník akce Kvadriatlon Plus, uskuteční se štafeta v pěti disciplínách: kolo, kotouč, prkna, plavání a běh. Týmy mají přijít barevně sladěné. Pro nejvytrvalejší sportovce je připraven závod Vícemanů. Start je v jednu hodinu odpoledne, týmy se sejdou půl hodiny předem. Po skončení se koná slavnostní vyhlášení výsledků.

PELHŘIMOVSKO

Jatka Fest v Pacově

Kdy: pátek 28. června od 15.00 až sobota 29. června

Kde: Pacov, zámecký areál

Za kolik: dvoudenní vstupné základní 950 korun, jednodenní pátek 690 korun, sobota 790 korun

Proč přijít: Do prostředí pacovského zámku přijede na letošní ročník Jatka Festu Divokej Bill, Poletíme?, král českého rocku David Koller. Pódium ovládne také Mňága a Žďorp, pod kůži se vryje Vypsaná Fixa. Stálicemi jsou Pokáč, UDG. Vrátí se sem Pekař, Jakub Děkan, Siluety, Post-IT, Patrik Malý a vše uzavře Totální nasazení.

| Video: Youtube

Den piva

Kdy: sobota 29. června od 14.00 do 21.00

Kde: Pelhřimov, kulturní dům Máj

Za kolik: vstupné 150 korun

Proč přijít: Venkovní scéna kulturního domu Máj v Pelhřimově bude hostit Den piva. Vstupenka bude v podobě bucláku. Zájemci budou moci ochutnat piva z řemeslných pivovarů a minipivovarů nejenom z pelhřimovského okolí. Na čepu bude Madcat Kamenice u Jihlavy, řemeslný pivovar Rojc Rozdrojovice, Pivovar Obora Malšice, Pivovar Popelín, Pivovar Pacov, Pivovar Horác Jihlava, Pivovar Revolta Žďár nad Sázavou, Pivovar klášter Želiv, Craftové limonády Raks nebo Pivovar Velkorakovský. Zahraje ROCKetc.

HAVLÍČKOBRODSKO

Festival Fantazie

Kdy: od 28. června do 7. července

Kde: Chotěboř, Tyršova ulice

Za kolik: cena plné vstupenky je 700 korun na den

Proč přijít: Jde o 29. ročník festivalu popkultury. Baví tě sci-fi a technologie, fantasy, mýty a historie. Pak je Festival Fantazie přesně to pravé ořechové. Je to akce o hrách, filmech, seriálech, komiksech, knihách i kostýmech. Na místě jsou různé turnaje, hry, taneční hry a tak dále. Konají se tu i besedy, fanouškovské přednášky, workshopy a soutěže. Přijedou zajímaví hosté a bude pestrá zábava.

Na Festivalu fantazie v Chotěboři se mísí bájné světy. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Živá výroba skla

Kdy: sobota 29. června od 10.00 do 17.00

Kde: Bělá – Tasice, Huť Jakuba Tasice

Za kolik: plné vstupné 130 korun

Proč přijít: Ukázková výroba sklad v Huti Jakub Tasice se koná opět na konci června. Lidé si budou moci projít sklárny s průvodcem v časech 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00. Technická výrobní přestávka je mezi polednem a jednou hodinou. Lidé uvidí foukání, zdobení skla vše co jejich ruce umí.

TŘEBÍČSKO

Zpátky v čase

Kdy: sobota 29. června od 12.00

Kde: Třebíč, Podzámecká niva

Za kolik: základní vstupné pro dospělé 350 korun, rodinná vstupenka 850 korun

Proč přijít: Na akci bude bublinková diskotéka, pohádkové postavičky, retro mix soutěží, představí se herecké duo Tomáš Matonoha a Mahulena Bočanová, přijde i kouzelník a komik Richard Nedvěd. Od pěti hodin odpoledne vystoupí Majk Spirit, Magic Affair a v sedm kapela Lunetic. Bude vyhlášení tomboly i nejlepšího retro kostýmu. V osm se představí Natascha Wright ex La Bouche a Layzee Fka Mr. Pressident. Ohňovou show předvede skupina Magnis.

Folkový večer

Kdy: pátek 28. června od 18.00

Kde: Moravské Budějovice, zámecké nádvoří

Za kolik: vstupné 130 korun, děti do tří let zdarma

Proč přijít: Folkový večer pod širým nebem s kapelou Tuláci se koná v Moravských Budějovicích. Začátek je v šest večer, Tuláci zahrají od sedmi večer na zámeckém nádvoří. K jídlu bude vepřová krkovička na grilu a hermelín na grilu a pivo.

Festival Zpátky v čase v Třebíči na Nivě | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Letní filmový festival

Kdy: od čtvrtka 27. června až do soboty 29. června, od 21.30

Kde: Náměšť nad Oslavou, Louka za Špitálkem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Kino jede v Náměšti nad Oslavou, konají se tu projekce retro technikou. Ve čtvrtek 27. června je na programu film Dědeček automobil z roku 1956, v pátek Řek Zorbaa v sobotu Vesničko má středisková. Projekce začínají v půl desáté. Každý den od tří odpoledne začátek se živou hudbou a pro děti jsou večerníčky od 19.00. Součástí je i občerstvení a skákací hrad.

ŽĎÁRSKO

Rodinný den s technikou

Kdy: neděle 30. června od 13.00

Kde: Radostín nad Oslavou, hasičské cvičiště

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Rodinný den s technikou nabídne prohlídku dakarského speciálu, také se lidé dozví s čím se jezdí trucktrial a zájemci zkouknou hasičské auto profíků. Akce začíná v jednu a komentovaná představení techniky budou v půl třetí a v půl páté. Nachystáno bude bohaté občerstvení a pro děti bude také skákací hrad.

Motosraz na Šiklandu

Kdy: pátek 28. a sobota 29. června

Kde: Zvole nad Pernštejnem, Šiklův mlýn

Za kolik: vstupné 490 korun

Proč přijít: Motosraz Šikland 2024 se blíží, půjde už o patnáctý ročník motorkářského srazu. Zahraje kapela Easy Line, dále Kabát Revival a Black Jack Rock Music. Součástí bude spanilá jízda, soutěž v jízdě na elektrickém býkovi o pět tisíc korun a třeba také westernová show. Budou stylové hostesky, tombola, bar a další.

Víkendový Šikland se nesl v americkém stylu. | Video: DENÍK/Helena Zelená-Křížová

Zahájení léta na Šiklandu

Kdy: neděle 30. června od 10.00

Kde: Zvole nad Pernštejnem, Šiklův mlýn

Za kolik: základní vstupné 297 korun

Proč přijít: Westernové městečko Šiklův mlýn zve zájemce na zahájení letní sezony. Akce se koná v neděli od deseti hodin dopoledne, zájemci se mohou těšit na nová akční divadla, legendární westernovou show a celodenní program plný zábavných atrakcí pro celou rodinu.