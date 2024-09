JIHLAVSKO

Truck sraz Pávov

Kdy: sobota 7. září od 9.00 do 23.45

Kde: Jihlava, Camp Pávov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Kemp v Pávově bude hostit čtvrtý ročník Truck srazu. Akci vymyslela parta kamioňáků, kteří se chtějí navzájem jednou za rok setkat a pomoci dobré věci. Výtěžek z akce půjde 26letému Martinovi Meruňkovi, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou a poruchou autistického spektra. Na programu je spanilá jízda nablýskaných tahačů, RC modely, hrátky s hydraulickou rukou, aktivity s dětmi, skákací hrad a živá hudba. Bude i ohnivá show, bublinkový bazén a dobré jídlo.

Mrkvancová pouť v Polné

Kdy: pátek 6. září až neděle 8. září

Kde: různá místa

Proč přijít: Víkend v Polné nabídne pestrou zábavu Mrkvancové pouti. Budou pouťové zábavy na zámku v pátek s Withface, Jordan2, Adrianou, Beat Bandem nebo Djs Garage Party. V sobotu zahraje Sorry!, Gallen, Liquid Face, Airback nebo Djs Garage Party. Na náměstí budou pouťové atrakce, stánky a také bude jarmark na hradě. V sobotu a v neděli zahrají na hradě dechovka Havlíčkobrodská dvanáctka a country Xandi.

Na Pávově byly v sobotu v hlavní roli trucky. Nechyběly však ani historická auta, modely kamionů či stavební techniky, pěnová koupel od bedřichovských hasičů nebo ukázka dřevořezání. | Video: Deník/Martin Singr

Rozloučení s létem

Kdy: sobota 7. září od 14.00

Kde: Stonařov, Gregorák

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Ve Stonařově se koná rozloučení s létem na Gregoráku společně BírFestem. V sobotu slavnostně narazí Stonařovský Václav, budou soutěže a tanečky s dětmi, na in-line dráze budou sportovní a zábavné soutěže a vše doplní kapely různých žánrů. Bude country, pop rock a od 19.00 přijede kapela Oči. V půl deváté začne zábava s kapelou Jarda Band. Moderuje Pavel Zvěřina. Spoustu atrakcí pro děti.

Přijďte na koncert, pomůžete 2024

Kdy: sobota 7. září od 13.30

Kde: Jihlava, areál letního kina

Za kolik: vstupné 150 korun

Proč přijít: Po roce se koná v Jihlavě koncert, který má za cíl pomoci. Tradiční benefiční koncert se koná v prostředí jihlavského lesoparku Heulos. Pro dobrou věc zahraje na dvou velkých pódiích třináct multižánrových kapel. Připravený bud program pro děti a dětské hřiště. Výtěžek letos poputuje Bárce, domácímu hospici Jihlava. Děti do dvanácti let mají vstup zdarma.

Sedmý ročník Mrkvancobraní v Polné. | Video: Martin Singr

Na kole dětem Vysočinou

Kdy: sobota 7. září od 10.00

Kde: Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce

Za kolik: Vstupné dobrovolné, výtěžek na dobrou noc

Proč přijít: Tradiční projížďka Na kole dětem Vysočinou v čele s Josefem Zimovčákem na vysokém kole bude startovat na historické náměstí v Telči, dále se peloton přesune přes Třešť až do Jihlavy. Zde bude pro účastníky malé občerstvení. Trasa dále pokračuje krásnou přírodou po hrázi vodní nádrže Hubenov a zpět do Telče. Celková trase je 77 kilometrů.

Dožínky v Jihlavě

Kdy: sobota 7. září od 10.00 do 18.00

Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Od deseti hodin bude na Masarykově náměstí v Jihlavě zahájení Dožínek, součástí jsou proslovy a předávání dožínkových kytic. Vystoupí Pramínek, Šumavanka, Šohajka, Mistříňanka či Loucká struna. Doprovodný program obstará jarmark, výstava a prodej regionálních produktů, prezentovat se budou chovatelé a včelaři, budou i řemeslné dílny pro děti. Prezentovat se budou vozy Kia a výstava zemědělské techniky. Součástí bude program Dnů evropského dědictví v Jihlavě. Moderuje Karel Paštyka a Lýdie Jakubíčková.

Josef Zimovčák dojel na vysokém kole do Jihlavy. | Video: Deník/Martin Singr

PELHŘIMOVSKO

Pelhřimovské Dožínky

Kdy: sobota 7. září od 13.00

Kde: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Pelhřimovské dožínky na Masarykově náměstí budou mít bohatý program. Přijedou kočáry s koňmi, bude předán dožínkový věnec, soutěže pro děti i skákací hrad. Součástí bude i prodej regionálních potravin, zahraje Vysočinka, Malá muzika, vystoupí tanečnice, bude jízda koňskými kočáry a také jízda historických traktorů a mnoho dalšího.

Humpolecké vinobraní

Kdy: pátek 6. září od 15.00 do 22.00

Kde: Humpolec, stromovka

Proč přijít: Humpolecké vinobraní v parku Stromovka v Humpolci začíná ve tři odpoledne s hudbou Le Plaisir, poté vystoupí Vzhůru a níž a od půl šesté bude sabrage, což je sekání lahví sektu šavlí. Od půl sedmé zahraje cimbálová muzika Galán a vystoupí Kateřína Marie Tichá a Bandjeez. Od tří je na programu minijarmark, dětské dílny a další. To vše se sklenkou dobrého vína v ruce.

Dožínkový věnec předala chasa starostovi Františku Kučerovi a poté jej posvětil pelhřimovský vikář Jaromír Stehlík. | Video: Deník/Aneta Slavíková

Noční Pacovský Okruh

Kdy: pátek 6. září od 17.30

Kde: Pacov, zámecký park

Za kolik: diváci zdarma

Proč přijít: Zámecký park Pacov pořádá motovyjížďku s názvem 6. Noční Pacovský Okruh, který povede po původní trati z roku 1906. Sraz je v půl šesté na horním nádvoří zámku, součástí budou soutěže a občerstvení. V půl deváté večer odjezd na trasu.

HAVLÍČKOBRODSKO

Mlékárenský den

Kdy: sobota 7. září od 8.00

Kde: Přibyslav, různá místa

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Hlavní program začne v osm ráno zahájením prodeje mlékárenských výrobků na náměstí, součástí bude ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina Kraje Vysočina. Výstava mlékárenských výrobků bude v radničním sklepení a farní stodole. Hudební produkce Venkovská kapela ve Žďáru nad Sázavou. Po desáté je soutěž v pití mléka. Hudební produkci obstará od 11.00 Meteor z Prahy a At time. Lidé si budou moci prohlédnout základní školu v Přibyslavi a také Městské muzeum a turistické informační centrum. V devět večer bude na Bechyňově náměstí slavnostní ohňostroj.

Zahájení 33. Mlékárenských dnů v Přibyslavi | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Trampský širák

Kdy: pátek 6. září od 18.00, sobota 7. září od 12.00

Kde: Štoky, Hanesův mlýn

Za kolik: na místě pátek 600 korun, sobota 700 korun, permanentka na oba dny 950 korun na místě

Proč přijít: Milovníci dobré muziky si užijí na největším country folk festivalu. Návštěvníci zažijí dva nezapomenutelné večery pod širým nebem. V pátek zahraje Tomáš Klus, Vokobere, Samson a jeho parta, Mandala nebo Robert Křesťan a Druhá tráva. V sobotu zahraje Pacifik, Slávek Janoušek a Kapela, Tomáš Průša Band, Marien, Forfolk, Honza Nedvěd mladší a přbuzní,Tomáš Linka a Přímá linka, Hop trop, Sabina Uxová, Fleret či Richard Baksevanidis a Baksi.

Akva Tera Zoo trhy

Kdy: neděle 8. září od 8.00 do 12.00

Kde: Havlíčkův Brod, Na Ostrově 28

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: Veletrh exotický zvířat na Vysočině míří do kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě. Na veletrhu zájemci uvidí velké množství exotických zvířat, bude to ideální výlet s dětmi za exotikou. Zájemci si budou moci pochovat některého mazlíčka a vyfotit se s ním. Budou i odborné rady od chovatelů.

Terarijní trhy v Havlíčkově Brodě | Video: Deník/Jiří Kašpárek

TŘEBÍČSKO

ČEZfest

Kdy: od 5. do 7. září 2024

Kde: Třebíč, Podzámecká niva

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Do Třebíče míří třídenní rodinný festival plný kultury a sportu ČEZ fest. Akce začne ve čtvrtek večer letním kinem s Amélií z Montmartru, které začíná v osm večer. Pátek bude patřit hudbě a koncertům. Festivalové brány se otevřou po čtvrté odpoledne, aby v pět večer mohl na pódiu přivítat návštěvníky vítěz regionální soutěž Zapínač. Od sedmi vystoupí Xindl X a poté převezmou žezlo exploze Monkey Business. Součástí bude i sport a dětské turnaje ve florbalu.

Prvorepubliková pouť v Okříškách

Kdy: sobota 7. září od 14.00 do 19.00

Kde: Okříšky, nádvoří zámku

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Prvorepubliková pouť na nádvoří zámku v Okříškách bude s kapelou Brassband, návštěvníci se mohou těšit na dobovou módní přehlídku od tří do pěti hodin odpoledne. Bude i výstava s názvem v čase první republiky, promítání okříšské grotesky a projížďka na koňském povoze. Dětské kolotoče budou zdarma a také bohaté občerstvení.

| Video: Youtube

Zábavné odpoledne s Erbovkou

Kdy: sobota 7. září od 14.00

Kde: Moravské Budějovice, zámecké nádvoří

Proč přijít: Zábavné odpoledne na zámeckém nádvoří v Moravských Budějovicích začíná ve dvě odpoledne, vystoupí taneční skupina TS M-Style, dále Jabula, Adéla Kunčíková a také profi aerobic team MB. Od 20.00 vystoupí Mainstream boys. Pro děti je připravený skákací hrad, malování na obličej, soutěže pro děti, prase na rožni nebo domácí koláče a koktejl bar.

Jiří Pavlica a Hradišťan

Kdy: pátek 6. září od 18.00

Kde: Jaroměřice nad Rokytnou, kostel svaté Markéty

Za kolik: od 450 do 950 korun

Proč přijít: Koncertní uskupení Jiří Pavlica a Hradišťan se sejde v prostoru barokního kostelu svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Ojedinělé seskupení s vysokou uměleckou hodnotou i interpretační úrovní fascinuje nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z lidové tradice.

| Video: Youtube

ŽĎÁRSKO

Historické slavnosti ve Velkém Meziříčí

Kdy: sobota 7. září od 11.00 a neděle 8. září od 12.00

Kde: Velké Meziříčí, zámek

Proč přijít: Doba války třicetileté je téma historických slavností ve Velkém Meziříčí, nebude chybět nástup vojska, dobové tance, šermířská vystoupení, přijede Albrecht z Vladštejna a vystoupí kapela Zanyka. Sobota končí ve čtvrt na sedm. V neděli začne ve dvanáct kapela Alioquin, bude podobný program jako v sobotu. Šermířské vystoupení obstará TAS, vystoupí kapela Zanyka.

Historické slavnosti ve Velkém Meziříčí | Video: Deník/Milan Krčmář

Jimramovský jarmark

Kdy: sobota 7. září od 9.00 do 17.00

Kde: Jimramov, park Bludník

Za kolik: vstupné volné

Proč přijít: Jimramovský jarmark nabídne celodenní program pro malé i velké, plný zábavy a prodeje místních výrobků. Od 11.00 bude komentovaná prohlídka Jimramova, od 11.00 bude otevřeno nádvoří a zahrada zámku a od jedné bude bavit Bystřičanka. Akce končí sousedským posezením od pěti do devíti. Lidé si budou moci nakoupit originální výrobky a produkt od čtyřiceti prodejců. Půjde o den plný tradic a dobrého jídla.

150 let SDH Měřín a loučení s létem

Kdy: sobota 7. září od 10.00

Kde: Měřín, prostranství u kostela

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Dobrovolní hasiči v Měříně slaví 150. let a spojili to s loučením s létem. Nájezd techniky je v deset dopoledne, slavnostní průvod od hasičské zbrojnice vyjde v jednu hodinu odpoledne. V půl druhé hasiči nastoupí a zahájí oslavy. Zábavné odpoledne začíná ve dvě hodiny odpoledne. Součástí budou ukázky zásahů a techniky IZS, skákací hrad a muzikanti Ladislava Prudíka. Děti se mohou těšit na soutěže.

Traktoriáda v Bohuňově | Video: Deník/Lenka Mašová

Traktoriáda v Meziboří

Kdy: neděle 8. září od 8.30

Kde: Meziboří, Strážek

Za kolik: vstupné 70 korun, děti zdarma

Proč přijít: Traktoriáda a výstava stabilních motorů, tak se jmenuje akce v neděli v Meziboří. Registrace je od půl deváté do půl jedenácté. Program začne v jedenáct dopoledne. Zájemci se mohou těšit na ukázku tahání dřeva koňmi, soutěž o nejrychlejší traktor, tahání náklaďáků do kopce. Budou i farmářské trhy a mnoho dalšího.