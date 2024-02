V sobotu se nadšení turisté mohou vydat na výšlap z Rokštejna do Jihlavy, který je nazvaný Přepadneme Jihlavu! Do DKO přijedou za dětmi postavičky z Tlapkové patroly a Divadlo Na Kopečku uvede Alenu Antalovou a její šansony.

Redaktor Jihlavského Deníku Martin Singr představuje zříceninu Rokštejn. | Video: Deník/Martin Singr

JIHLAVSKO

Turistické Přepadneme Jihlavu!

Kdy: sobota 17. února od 10.00

Kde: Rokštejn, Jihlava

Proč přijít: Muzeum Vysočiny Jihlava přichystalo druhý ročník turistického pochodu na trase Rokštejn Jihlava aneb Přepadneme Jihlavu! Start je na zřícenině hradu Rokštejn mezi desátou a půl dvanáctou dopoledne . Trasy vedou sedm, patnáct a dvacet dva kilometrů. Nejdelší vede přímo z Rokštejna, ta kratší začíná mezi 11.45 až 15.00 v restauraci Kolnička v Jihlavě a na nejkratší trasu se mohou lidé přidat mezi půl druhou a čtvrtou hodinou v Malém Beranově u zastávky MHD u mostu přes řeku Jihlavu. Cílem bude muzeum na Masarykově náměstí v Jihlavě.

Tlapky v Jihlavě

Kdy: sobota 17. února od 15.00 do 17.30

Kde: Jihlava, DKO

Za kolik: vstupné 200 korun, děti do dvou let zdarma

Proč přijít: Oblíbená tlapková párty míří do jihlavského DKO. Na děti a rodiče čeká diskotéka plná tance, bublinek a pohádkových kamarádů. Součástí akce budou oblíbené pohádkové postavičky, fotoautogramiáda s maskoty, stánek s balonky a malováním na obličej. Prostory v DKO se otevírají ve tři odpoledne, hlavní program začíná v půl čtvrté.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Výměnný bazar v Třešti

Kdy: sobota 17. února od 12.00 do 16.00

Kde: Třešť, kulturní dům

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Výměnný bazar a prodej v kulturním domě v Třešti nabídne oblečení, věci do domácnosti, hračky nebo boty. Jestli se někomu doma kupí zbytečné věci, kterých se rádi zbavíte, tak je to možné. Odnést je možné také cokoliv chcete. Podmínkou jsou věci čisté a zachovalé. Více info na 776078205.

Antalová přijede se šansony

Kdy: neděle 18. února od 19.00

Kde: Jihlava, Divadlo Na Kopečku

Za kolik: vstupné 390 korun

Proč přijít: Velký návrat šansonu se chystá do Divadla Na Kopečku v Jihlavě. Návštěvníci se mohou těšit na recitál autorských šansonů Alexe Anderse v interpretaci Aleny Antalové a právě Alexe Anderse za jeho klavírního doprovodu. Recitál bude plný krásných písní o životě a nebude chybět ani veselé povídání.

Zdroj: Youtube

PELHŘIMOVSKO

Calin + Kojo v Pelhřimově

Kdy: sobota 17. února od 20.00

Kde: Pelhřimov, KD Máj

Za kolik: vstupné v předprodeji 500 korun, na místě 600 korun

Proč přijít: Calin se vrací do Pelhřimova. Ten společnš s Viktorem Sheenem vydal album a pustil se na roadtrip, se kterým vyprodali O2 arenu. Jako hosta přiveze Koja, který před měsícem vydal druhé album Late Checkout.

Masopustní posezení v Počátkách

Kdy: sobota 17. února od 14.00

Kde: Počátky, Sokolovna

Proč přijít: Masky v Počátkách se sejdou ve dvě hodiny u sokolovny, odsud půjdou od půl třetí průvodem s Chůdovou kapelou. Všichni, kdo mají doma masku, jsou srdečně zváni. Průvod bude zastavovat u restaurace Na sídlišti, Forf FOPO II, dále Uzenářství u Vojtů a Nemocnice Počátky. V sokolovně budou masopustní hody s občerstvením. Hudba a zábava do večerních hodin, pro děti tvořivé dílničky.

Zdroj: David Tichý

Štístko a Poupěnka

Kdy: neděle 18. února od 10.00

Kde: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

Za kolik: vstupné 360/325 korun

Proč přijít: Nové představení pro děti Štístka a Poupěnky se jmenuje Pojď si hrát. Zájemci se opět setkají s panem Doremi, Honzíkem a s hlavními hrdiny. Na začátku si všichni pořádně zaskáčou s písničkou Skáčeme a také zalétáme s Letí, letí. Konečně splníme přání broučkům, kteří se tak dlouho těšili na Jojojo, nenene a mnoho dalšího. Děti si zopakují hodiny, potkají vlka a setkají se zvířátky z Afriky.

Dětský maškarní karneval

Kdy: neděle 18. února od 14.30

Kde: Pacov, sokolovna

Proč přijít: Rodinné centrum Sovička zve na Dětský maškarní karneval do pacovské sokolovny. Na programu budou balónky, soutěže, bublinky, tanec, malování na obličej, zábava, odměny a další.

Zdroj: Youtube

HAVLÍČKOBRODSKO

Pozorování večerní oblohy

Kdy: sobota 17. února od 18.00 do 19.30

Kde: Havlíčkův Brod, Přírodovědné centrum Nuselská

Proč přijít: Zájemci mohou dorazit na pozorování večerní oblohy malým hvězdářským dalekohledem, při nepřízni počasí bude program v planetáriu. Návštěvníci se dozví něco o dalekohledech, zájemci se rozhlédnou po obloze.

Oldies na Baru

Kdy: sobota 17. února od 20.00

Kde: Havlíčkův Brod, Klub Oko

Proč přijít: Milovníci oldies hitů si přijdou v sobotu na své v havlíčkobrodském klubu Oko. Koná se tu tradiční párty ve stylu šedesátých a sedmdesátých let. Klasické i vzácnější kusy světové hudby zahraje z vinylu Jori a obvyklejší repertoár představí Pegy. Dobové oděvy mohou být oceněny songem na přání.

Zdroj: Deník / Michal Mašek

TŘEBÍČSKO

Farmářský a řemeslný jarmark

Kdy: neděle 18. února od 9.00 do 13.00

Kde: Kouty u Třebíče, kulturní dům

Proč přijít: V Koutech u Třebíče se v neděli sjedou milovníci dobrého jídla a pití. Koná se tu farmářský a řemeslný jarmark. V nabídce budou produkty oceněných výrobců Regionální potraviny kraje Vysočina s čerstvým pečivem a sýry a mléčnými výrobky. Zájemci ochutnají domácí uzeniny, kremrole, čokolády nebo pralinky. Představí se také výrobci proutěného zboží nebo levandulové výrobky. Občerstvení i dobré pití zajištěno.

Monkey Business v Roxy

Kdy: pátek 16. února od 20.00

Kde: Třebíč, Roxy Club

Za kolik: vstupné v předprodeji 490 korun

Proč přijít: Roxy Club v Třebíči přivítá přední českou hudební skupinu Monkey Business. Ti totiž vyráží na klubové turné s názvem…a stejně je to nádhera. Kapela v čele s Matějem Ruppertem to rozbalí v třebíčském klubu na své největší pecky.

Zdroj: Youtube

Karnevalový ples

Kdy: sobota 17. února od 15:00

Kde: Hotel Opera, Jaroměřice nad Rokytnou

Za kolik: vstupné 100 korun děti, 150 korun dospělí

Proč přijít: Karnevalový ples ve stylu ledového království čeká na návštěvníky Hotelu Opera v Jaroměřicích nad Rokytnou. Zábavná show představí kouzla zimního království, součástí bude tematický fotokoutek, balonková show, tvořivá dílna a bohatá tombola.

Zdroj: Deník/Kamil Černý

ŽĎÁRSKO

Farmářský trh

Kdy: sobota 17. února od 8.00 do 11.00

Kde: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Čtrnáctý ročník farmářských trhů s bohatou nabídkou kvalitních potravin a produktů s jasným původem začíná v sobotu brzy rno na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě. Lidé si tu nakoupí regionální produkty s jasným původem. Například půjde o mrkvance z Polné, vína z Němčiček, drůbež a vejce ze Zlatkova nebo masné výrobky a speciality z Fryšavy.

Zdroj: Radka Sáblíková

Dětský karneval s Milanem Řezníčkem

Kdy: neděle 18. února od 15.00 do 17.00

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, velký sál KD

Za kolik: vstupné 80 korun

Proč přijít: Dětský karneval s Milanem Řezníčkem, moderátorem Hitrádia Vysočina, chystají na neděli v bystřickém kulturním domě. Na děti tu čeká dětská tombola, slosování masek nebo malování na obličej. Nebudou chybět balonky, cukrová vata, popcorn, francouzské palačinky a další. Děti do dvou let mohou zdarma.

Modelová železnice Velké Meziříčí

Kdy: až do 18. února od 14.00 do 18.00

Kde: ZUŠ Velké Meziříčí, Poříčí 808/7

Proč přijít: Klub železničních modelářů pořádá patnáctý ročník akce s názvem Modelová železnice TT. Ta se koná v prostorách velkomeziříčské základní umělecké školy. Zájemci se mohou přijít podívat na modely vláčků a na to, jak to všechno mezi sebou funguje.