Říká se jí také smetánka lékařská a ve slovnících ji najdete pod termínem Taraxacum officinale. Tato vytrvalá bylina dorůstá do výšky až 30 cm. Najdeme ji na loukách, polích a podél cest. Největší užitek z ní budeme mít, když na jaře sklidíme listy a květy, po koření se pak poohlédneme od května do června a na podzim.

Listy pampelišky lékařské působí močopudně při zadržování tekutin v těle, při nedostatečnosti ledvin, celulitidě a obezitě. Mají příznivé účinky při cukrovce 2. typu a povzbuzují látkovou výměnu. Podporují tvorbu a vylučování žluči a usnadňují vylučování ledvinových kamenů. Kořen stimuluje vylučování žaludečních šťáv a má močopudné působení, když využijete její květy, pomůžete si k nižšímu krevnímu tlaku.

Dejte si však pozor, pokud máte zánětu žlučníku, trápí vás žlučníkové kameny nebo neprůchodnost žlučovodu, měly byste její užívání konzultovat s odborným lékařem.

Nálev na podporu močení

Lžíci nasekaného kořene nebo listů zalijeme šálkem vroucí vody a necháme 10 minut luhovat. Pijeme 2 šálky denně, v odstupu 1 hodiny po jídle. Tento nálev můžeme použít i při ledvinové nedostatečnosti, při celulitidě, obezitě a ledvinových kamenech.

Jarní detoxikační nálev

Připravíme si směs ze 2 dílů kořene a natě pampelišky, 3 dílů listů kopřivy a 2 dílů natě pelyňku brotanu. 2 čajové lžičky směsi zalijeme šálkem vroucí vody a necháme 20 minut luhovat. Potom scedíme a pijeme 3x denně před jídlem.

Pampeliškový sirup

4 hrstě květů vsypeme do 1 l studené vody a pomalu přivedeme k varu. Necháme vzkypět, odstavíme z ohně a necháme luhovat přes noc. Poté tekutinu scedíme a květy vymačkáme. Do šťávy přidáme 1 kg cukru a polovinu oloupaného citron nakrájeného na plátky. Opět dáme na oheň a slabě prohříváme, aby se tekutina odpařovala, ale nevařila. Sirup se má hustě táhnout, neměl by být ani příliš hustý, ani příliš řídký. Tento sirup je náhradou za včelí med pro lidi s nemocnými ledvinami.

