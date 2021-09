Kromě hodnocení odborné poroty mohou místa získat i cenu veřejnosti. Lidé mohou hlasovat na webu www.parkroku.cz až do 15. října. „Cílem soutěže je najít díla, na nichž můžeme ukázat trendy v zahradní a krajinářské tvorbě,“ uvedla ředitelka pořadatelského Svazu zakládání a údržby zeleně České republiky Jana Šimečková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.