/VIDEO/ Důchodci Anežka a Alois z Olešné na Pelhřimovsku už třetím rokem prodávají jmelí. Vzhledem k tomu, že jsou oba slamění, řádné zaplacení nákupu záleží jen na poctivosti zákazníků.

Slamáci Anežka a Alois z Olešné prodávají jmelí. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

Nevšední prodejce najdou zájemci před domem uměleckého kováře Lukáše Reise, který je do různých situací stylizuje spolu s manželkou Lindou. „Funguje to tak, že si zájemci vyberou jmelí a následně vhodí příslušný obnos do kasičky. Ta není zamčená a vždy je v ní pár drobných, takže si mohou případně i rozměnit,“ přiblížil Reis.