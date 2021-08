Au, au, au. Každý krok bolel. Bosé nohy šly po štěrku i šiškách. A na zámku

/FOTO/ Boty dolů a jdeme. Jen si to pěkně zkuste, vaše prababičky a pradědové chodili bosky pořád, nabádají rodiče své potomky na prostranství před vchodem do Muzea nové generace v areálu žďárského zámku. Právě tam totiž připravili nejen pro děti, ale i pro ty, kteří by se snad chtěli na chvíli do dětství vrátit, novou zážitkovou stezku nazvanou Bosou nohou.

Novou zážitkovou stezku najdou zájemci v areálu žďárského zámku. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

„Chůze naboso je zdravá. A dětem se to líbí,“ poznamenala Petra Pirklová z České Třebové, která při své návštěvě žďárského zámku přihlížela dětskému dovádění. „Je to tu skvělé. Rodiče si mohou dát v zámecké kavárně kafe a děti se vyblbnou. Dobře na ně vidí, nemusí mít o ně strach,“ pochválila umístění nové atrakce. Muž ze Žďáru chtěl být hradním pánem. Koupil si zříceninu hradu Chřenovice Přečíst článek › Někdo prošel stezku naboso, jiný si nechal alespoň ponožky. „To aby je to nepíchalo,“ smála se Petra Pirklová. Bosonohé stezky v poslední době v České republice rostou jako houby po dešti. Turisté si je mohou vyzkoušet v Kostelci u Kyjova, v Praze, Liberci, v Beskydech ve Starých Hamrech a na mnoha dalších místech. Některé stezky jsou delší, jiné, jako například ta žďárská, mají jen pár metrů. Lidé si na nich mohou vyzkoušet, jak jim to půjde chodit naboso po štěrku, písku, kamenech, po trávě nebo třeba po šiškách. „Je to atrakce za pár korun. To bych mohl udělat i vnoučatům na zahradě,“ nechal se slyšet Václav Mach ze Žďáru nad Sázavou.