Velké štěstí měla Jana Krpálková z Havlíčkova Brodu. Řidičský průkaz získala před víc než rokem. Kurz nebyl nejlevnější, ale letos by si za něj musela připlatit o deset až patnáct procent navíc. Autoškoly na Vysočině se musejí potýkat se skokovým zdražením pohonných hmot. Proto zvedají ceny.

Každé otočení klíčkem tak přijde draho. Zvlášť když budoucímu řidiči běžný kurz nestačí a musí si zaplatit hodiny navíc. Ale i tak mají autoškoly v kurzech plno.

Stále rostoucí ceny pohonných hmot donutily zdražit kurzy Josefa Němce, majitele autoškoly z Humpolce. „Například řidičské kurzy skupiny B jsem zdražil o tisícovku. Za staré ceny to už nejde dál. Spočítal jsem si, že s ohledem na ceny pohonných hmot zaplatím za rok až o padesát tisíc korun víc, než v minulosti. A k tomu mi stát milostivě vrátí asi dvě tisícovky na silničních daních,“ vysvětlil Němec. Jak dodal, bez ohledu na ceny jsou jeho řidičské kurzy právě ve skupině B úplně plné. „Zájem je obrovský. Mám v kurzech plno. Zájem o řidičský průkaz stoupá pravidelně na jaře, kdy se udělá hezké počasí,“ dodal majitel autoškoly.

Plošina i USB porty: Pelhřimovem jezdí nové autobusy MHD, prohlédněte si je

Ke zdražení kurzů musely sáhnout i školy, kde mají studenti možnost získat řidičský průkaz skupiny B ovšem nad rámec výuky. Například Zemědělská akademie v Humpolci. „Samozřejmě řidičské kurzy, které mají žáci ve školní osnově se neplatí,“ řekl Deníku ředitel Otakar Březina. Jak dodal, zvýšit ceny kurzů bylo nezbytné. „Ceny pohonných hmot u čerpacích stanic se měnily několikrát do týdne, samozřejmě směrem vzhůru. Takže jsme nakonec museli zdražit i naše kurzy asi o patnáct procent. Takže žák, který si u nás dělá řidičský průkaz včetně jízd a teorie nad rámec výuky zaplatí za kurz zhruba jedenáct a půl tisíce,“ upřesnil Březina s tím, že zájem o získání řidičského průkazu je mezi studenty i tak velký.

Řidičský průkaz má už několik let v šuplíku Petr Bašta z Havlíčkobrodska. „V době, kdy jsem si dělal řidičák, stálo mě to necelých deset tisíc korun a to jsem se ještě divil. Teď bych se pěkně prohnul. Jenže bydlím na vesnici, kde se bez auta neobejdete, tak bych ty peníze dát musel,“ povzdechl si Bašta.

Na Vysočině přibylo nehod: Řidiči jsou roztržitější, říká koordinátorka Besipu

Také v autoškole Milana Sedláka z Veselého Žďáru si budoucí řidiči připlatí. S ohledem na stále rostoucí ceny pohonných hmot ceny kurzů skupiny B stouply v této autoškole zhruba o deset procent. „Právě jsem aktualizoval ceník. Původně stál celý kurz zhruba čtrnáct tisíc, teď zájemce zaplatí patnáct a půl tisíce korun,“ řekl Deníku Sedlák. Jak majitel autoškoly dodal, na zájmu o získání řidičského průkazu skupiny B se to zatím nepodepsalo. „Ale poklesl zájem v jiných skupinách. Tam kde si zájemci chtěli rozšířit řidičský průkaz třeba o průkaz na traktor. Ne proto, že by to nutně potřebovali kvůli práci, čistě jen ze zájmu,“ upřesnil Sedlák.

Zhruba o pět procent zdražili kurzy skupiny B pro zájemce v autoškole Rostislava Krejčího v Třebíči. „Naopak jsme museli zdražit asi o dva tisíce kurzy u nákladních aut. Tam nám zvýšení cen pohonných hmot dělalo opravdu problém,“ poznamenal Krejčí.

Ceny za řidičák skupiny B



Autoškola Krpálek Havlíčkův Brod – kurz 15 000, jedna kondiční jízda 500.



Autoškola Jaroslav Němec Humpolec – kurz 16 000, jedna jízda 550.



Zemědělská akademie Humpolec – kurz 11 500.



Autoškola HB Milan Sedlák - kurz 15 500, jedna jízda 500.



Autoškola Rostislav Krejčí Třebíč – kurz 14 500.



Autoškola Černý Žďár nad Sázavou – kurz 15 000.



Autoškola Vysočina – kurz 15 500, jedna jízda 600.