Konkrétně v Třebíči není rozdíl mezi oběma postupujícími nijak výrazný. Zatímco pro Petra Pavla hlasovalo 6 286 voličů, pro předsedu hnutí ANO se vyslovilo o necelých pět set Třebíčanů více. „S přáteli jsme se ale shodli na tom, že v našem okolí vlastně neznáme nikoho, kdo by Babiše volil. Žijeme v určité sociální bublině, což se pak projevuje i na našem názoru. A taky jde o to, že já bydlím v Modřínové ulici. V této a okolních ulicích žijí většinou mladí lidé, kteří se spíše přiklánějí na stranu Petra Pavla,“ zamyslela se Alena Slabá.

ANKETA: Proč na Třebíčsku vyhrál Babiš? Venkovský ráz a více starších voličů

Její slova potvrzují i výsledky za volební okrsky. Těch je v Třebíči devětatřicet, přičemž Babiš vyhrál v jednadvaceti a Pavel v sedmnácti (v okrsku číslo dva, což je ulice Obránců míru, nastala remíza, oba uchazeči o post hlavy státu si zde rozdělili shodně 163 hlasů). Babišovy okrsky jsou spíše sídliště či místa se starší populací, pro Pavla hodně hlasovali lidé z rodinných domů. „V Třebíči má velké zastoupení starší generace, což jsou disciplinovaní voliči, kteří chodí k volbám. A právě z nich se většinově rekrutují voliči hnutí ANO,“ uvedl starosta Pavel Pacal.

Výsledky prvního kola prezidentských voleb

v Třebíči: Babiš 35,28 % (6 779 hlasů), Pavel 32,72 % (6 286 hlasů)

na Třebíčsku: Babiš 38,23 % (24 203 hlasy), Pavel 28,78 % (18 218 hlasů)

V Třebíči je 39 okrsků, v nichž 21 získal Babiš, 17 Pavel, jednou byl výsledek nerozhodný.

Jeho zástupcem je místostarosta Pavel Franěk právě z hnutí ANO. Ten s Pacalem v tomto ohledu souhlasí. „Je to zřejmě jeden z důvodů. Za vlády pana Babiše se zvedly platy státním zaměstnancům a důchody, což starší lidé vidí. Pan Babiš má v Třebíči proto podporu dlouhodobě,“ podotkl Franěk.

V Třebíči žije i Jana Svátková. Ta poukazuje na ještě další důvod, proč tu lidé Babiše volí. „Já jsem personalistka, takže hodně pracuji s lidmi. Vím, že někteří na tom nejsou finančně nejlépe. Třebíč i Třebíčsko jsou celkově chudší než ostatní města a okresy v kraji. Takže je zde slyšet, že za Babiše bylo lépe,“ sdělila Svátková a přidala ještě jeden postřeh. „Je možné, že kdyby pan Středula, který reprezentuje tu původní levici, nestáhl kandidaturu, pak by někteří z těchto lidí místo pro pana Babiše hlasovali pro něj. Pan Babiš by tak přišel o hlasy a možná by i v Třebíči vyhrál Petr Pavel,“ doplnila.

Podrobné výsledky prvního kola prezidentských voleb v Třebíči najdete ZDE.

Třebíč měla ještě loni ve svých řadách i komunistické zastupitele. Po komunálních volbách už se do zastupitelstva nedostali, v Třebíči ale KSČM stále působí. Jejich lídryně Hana Máchalová během prezidentských voleb seděla ve volební komisi v okrsku číslo čtyři. „Volili zde lidé z Novodvorské ulice a okolí. Babiš zde vyhrál nad Pavlem jen o devět hlasů. Má to logiku. Lidé z těchto míst hodně pracují v Jaderné elektrárně Dukovany, takže mají vyšší platy. Proto tak neřeší příjmy, o kterých mluví Babiš. Jenže celkově byla Třebíč vždy levicová, ne nadarmo se jí říkalo rudá,“ doplnila Máchalová.

Podle Antonína Svobody z Moravských Budějovic je tu ale ještě jedna věc, proč lidé Babiše na Třebíčsku preferují víc než Pavla. „Osobně si myslím, že Třebíčsko je vyloženě venkovský kraj a lidé jsou tu víc konzervativní. Nemají rádi novinky a Babiše přece znají. To je také důvod, proč raději hlasují pro něj než pro Pavla,“ myslí si Svoboda.