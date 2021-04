Pro třináctiletého Štěpánka Malinu z Křelovic na Pelhřimovsku, který bojuje s vážnou nemocí, není současná situace v jeho už tak složitém životě vůbec jednoduchá. Díky své asistence navštěvuje Štěpánek šestou třídu základní školy.

Štěpánek Malina z Křelovic trpí svalovou dystrofií typu Duchenne, která ho od jeho osmi let upoutala na vozík. | Foto: se souhlasem rodiny Malinových

Do té však aktuálně stejně jako na rehabilitace a hipoterapie, což je léčebná rehabilitace s koňmi, docházet nemůže. „Snažíme se učit a cvičit doma, ale je to náročné. Nejsem ani učitelka, ani rehabilitační sestra. Naštěstí bydlíme na venkově a máme doma koně, takže když počasí trochu dovolí, snažíme se Štěpánkovi dopřát alespoň jízdu na něm. Hodně mu to pomáhá psychicky i fyzicky,“ vysvětluje jeho maminka Alena Malinová.