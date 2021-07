Voda byla všude. Místy po kolena. Plné ruce práce měli ve středu 14. července večer dobrovolní hasiči v nemocnici Pelhřimov. „Po bleskové záplavě bylo zatopeno přízemí hlavní lůžkové budovy,“ informovala mluvčí nemocnice Alexandra Knapová. Pod vodou se během pár minut ocitla garáž, sklad odpadu, dva výměníky, výtahová šachta, prostor před infocentrem, samotné infocentrum, pokladna, příjem pacientů, ambulance, vyšetřovny či EKG.

Zásah začal podle Knapové po osmé hodině večerní a trval zhruba do čtvrt na jedenáct. „Na místě bylo pět hasičů, kdy podniková jednotka sboru dobrovolných hasičů prováděla odsávání vody pomocí vodních vysavačů a hasiči dále pomáhali úklidové firmě s úklidem prostor,“ popsala Knapová celou situaci.

Voda v některých místech dosahovala až dvacet centimetrů. „Vzhledem k tomu, že silné bouřky a přívalové deště zasáhly naši nemocnici večer, úklidová firma zvládla vše uvést do původního stavu. Tudíž se tato událost pacientů nijak nedotkla,“ zdůraznila Knapová.

Hlavní lůžková budova nemocnice Pelhřimov nebyla ve středu večer vytopena poprvé. Jak upřesnila mluvčí, v minulosti se takto stalo například v červenci v letech 2016 a 2019. „Ovšem v takovémto velkém rozsahu je hlavní lůžková budova vytopena poprvé,“ poznamenala. Škoda zatím vyčíslena není. V současné době je jasné, že jsou poničené dveře některých ambulancí, vyšetřoven, nábytek a místy omítky.

Popadané stromy

Silný vítr, který bouřky doprovází, opět lámal stromy. „Na Pelhřimovsku hasiči likvidovali spadené stromy například v Putimově, Rynárci, Černovicích, Počátkách nebo Zachotíně,“ vyjmenovala mluvčí hasičů Petra Musilová.

Prudká změna počasí vylekala i některé obyvatele. „Zničehonic se strašně zatáhlo. Z černé tmy se během chvilky stala tma bílá. Začaly padat kroupy a mlátilo nám to do oken. Bydlíme v paneláku hned pod střechou a byl to hrozný rachot,“ popsala Markéta Růžičková z Pelhřimova.

Bez elektřiny

Bez elektřiny jsou stovky domácností v Česku. Včetně Pelhřimovska. „Bouřky v noci způsobily více než 10 poruch na vedení vysokého napětí a bez elektřiny bylo na našem distribučním území více než 9 000 domácností. Nicméně většinu poruch se nám ještě během noci podařilo odstranit, v tuhle chvíli zůstává bez elektřiny už jen 800 domácností. Přibližně 400 domácností je na Znojemsku, zbylých 400 na Táborsku a Pelhřimovsku,“ informovala Martina Slavíková vedoucí Koncernové komunikace skupiny E.ON.

Jak dodala, energetická společnost dělá maximum pro obnovení dodávek energií. „Na opravách následků nočních bouřek intenzivně pracujeme od první chvíle, opravy v terénu probíhají od brzkého rána, předpokládáme, že všechny poruchy se podaří během dneška odstranit. Nejčastějším důvodem poruch je poškozené vedení, které způsobily stromy a větve spadlé na vedení, a také zničené izolátory,“ upřesnila Slavíková.

Zatopený viadukt

Prudký déšť opět omezil i dopravu. „V Pelhřimově voda opět zatopila viadukt. Silnice jsou jinak průjezdné a nemáme hlášeno žádné zranění,“ doplnila policejní mluvčí Dana Čírtková.

V Žirovnici museli odčerpat vodu ze sklepa rodinného domu. „Padlé stromy odklízeli i na Havlíčkobrodsku u Horní Paseky a Rejčkova, strom padl přes silnici i v Horním Ledči. V Golčově Jeníkově čerpali ve středu večer vodu ze sklepů několika rodinných domků,“ informovala mluvčí Petra Musilová.

Bouřky se dotkly i Žďárska. „Ve Veselí a Dalečíně hasiči odklízeli strom přes silnici a v Žďánicích čerpali vodu,“ dodala Musilová.

Podmračené a bouřkové počasí předpovídají meteorologové i na čtvrtek 15. července. „Ráno mlhy. Během dne většinou oblačno, ojediněle, místy přeháňky nebo bouřky. Později odpoledne ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 °Celsia,“ předpověděl meteorolog Peter Münster z Českého hydrometeorologického ústavu Brno.