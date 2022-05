Slalom, zastavení na přesnost, vjezd do garáže. Za poražení tyčky trestné minuty navíc. Na start se staví více než dvě desítky budoucích zemědělců a farmářů z oboru opravář zemědělských strojů z celého kraje. Letošní ročník má dokonce mezinárodní obsazení. V rámci projektu Erasmus se do soutěže přihlásili i studenti ze slovenských Topolčan. „Pánové, nastupovat jako lidi. Z traktoru se nevyskakuje. A zavírejte dveře. Jako když jdete večer z pole domů,“ instruuje soutěžící učitel odborného výcviku Josef Pinkas. Největší potíž podle něj dělá žákům couvání.

„Většina to ale zvládne. Mají traktory doma,“ podotýká. Co učitele mrzí, je, že třeba na zemědělský obor opravář zemědělských strojů se hlásí málo zájemců. „Dřív jsme měli dvě plné třídy, teď sotva jednu. Přitom u nás si žák udělá ve škole zadarmo papíry na traktor, auto i na náklaďák a má budoucnost. Jenže někteří se jdou radši trápit s trojkami na gympl a pak třeba na pracák,“ dodává.

Podrbejte čápa za uchem: stanice Pavlov chystá nové vyhlídkové trasy

Soutěžní pořadí si traktoristé losovali při slavnostním zahájení. Číslo jedna přistálo na bundě Jana Procházky z Moravských Budějovic. „Mám trému, ale malou. Rampa a slalom v pohodě,“ s jistotou říká. Janův kamarád Radek Venhoda však zezelená a komentuje: „Mám trému i za Honzu.“

Vjezd prvního soutěžícího s traktorem do garáže sleduje publikum těch, co přijdou na řadu až později, samozřejmě plné expertů. „Co to dělá, má tam dvacet čísel fóra,“ ozývá se z davu.

Podle Josefa Hoskovce, vedoucího pracoviště České zemědělské akademie ve Světlé, je májová jízda zručnosti pro Českou zemědělskou akademii v Humpolci událost. „Letošní ročník je dvacátý. Ale mohl mít číslo dvaadvacet, nebýt covidu,“ poznamená.

Putovní pohár vítězů zůstal ve Světlé



1. místo v jízdě zručnosti Petr Stojan ze Světlé nad Sázavou

2.Petr Dundáček Světlá nad Sázavou

3. Tomáš Stejskal Velké Meziříčí



Všichni tři se zúčastní celostátní soutěže v červnu v Poděbradech

Nejšikovnější traktoristé mají podle Hoskovce šance na opravdu hodnotné ceny, včetně pohárů. „S putovním pohárem jsme přišli před osmi lety. Zůstává ve škole, která v soutěži zvítězila. Jestli jste si všimla, na štítku je pořád napsáno Světlá nad Sázavou,“ ukazuje.

Cílem jízdy zručnosti je projet dráhu s traktorem a vlekem co nejrychleji bez trestných minut. Ty se počítají za každou chybu nebo nezdolanou překážku.

Soutěž spojila ve středu akademie se Dnem zemědělce a výstavou zemědělské techniky od historických strojů z dob našich pradědečků po současnost.