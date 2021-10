Bušení kopyt i troubení. Bystřičtí obnovili tradici Hubertských jízd, podívejte

/FOTO, VIDEO/ Bušení koňských kopyt do kamenného dláždění nádvoří, krásné dámy a urození pánové v sedlech ušlechtilých koní. Bryčky tažené dvojspřežím a smečka ňafajících loveckých psů připravená vydat se bez prodlení po liščí stopě. Panské sídlo v bystřickém Edenu jako by se vrátilo do časů, kdy myslivecké troubení svolávalo jezdce na koních, aby odstartovalo hon na lišku.

Bystřičtí obnovili tradici Hubertských jízd. | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

„Tati dívej, ten koník zvedl ocas a pustil na zem hromádku,“ narušuje romantickou scenérii hlásek pětiletého Pavlíka. „To je spíš pořádná hromada,“ komentuje scénku, která pobavila všechny přítomné, jeho otec Roman Kaša. I sexuálně aktivní muži mohou onemocnět rakovinou prostaty, říká urolog Tůma Přečíst článek › Ale to už se slavnostní zahájení Hubertovy jízdy rozjíždí naplno. „Sešli jsme se, abychom obnovili tradici slavných Hubertských jízd na tomto panství. Zároveň taky proto, abychom tímto slavnostně letošní úspěšnou loveckou sezonu zakončil a takto památku svatého Huberta, patrona všech jezdců a lovců, velkou honební jízdou důstojně uctili,“ pronáší před shromážděným davem a jezdci na koních první muž bystřické radnice Karel Pačiska. A záhy poté se průvod jezdců odebírá na projížďku městem. Z bryček mávají přítomným šťastlivci, kterých se vyjížďka také týká. Zahřála horká medovina Areál Edenu se plní dalšími příchozími. Ti si vychutnávají nádherný podzimní den zalitý sluncem. Prohlíží si panské sídlo i horáckou vesničku, která se rozprostírá pod ním. Malebné dřevěné domečky lákají k návštěvě, ovšem zejména ti nejmenší si to okamžitě zamíří do míst, kde se procházejí slepice a kachny. „Přijeli jsme se podívat hlavně na koně, ale dceři se víc líbí slepičky. Koně máme doma, ti jí vzácní nejsou,“ směje se maminka tříleté Adélky Tereza Sedláková z Hradčan. Vysočina může mít jedenáctého poslance, kandidátem je jemnický starosta Slabý Přečíst článek › Nechybí ani stánky plné nejrůznějšího zboží. Ať už dárkového, praktického, ozdobného nebo jedlého a pitného. „Já jsem si dal horkou medovinu. Už jsem zmrzlý jak preclík, ten vítr je fakt studený. Manželka se synem si šli prohlédnout stánek s hračkami. U toho já být nemusím,“ odmítá okoukávání vystavených věcí David Koláček z Kuřimi. „To si pak raději zajdu na pivo,“ dodává. Pivo je v Edenu stejně slavnostní, jako celý den. Namísto tradičního pěnivého moku tady čepují originální speciál. „Na dnešní den jsme uvařili Hubertův polotmavý ležák. Je vařený ze čtyř druhů sladu, tří druhů chmele, dobré vody a pivovarských kvasnic. Máme toho tři sta litrů, snad to bude stačit,“ usmívá se místní sládek Jura Mazal, který hned také láká na další pivní specialitu. Tu ale přítomní teď neochutnají, budou si na ni muset ještě pár týdnů počkat. „Na advent připravíme pro změnu perníkové pivo,“ říká.