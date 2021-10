Jako připomínku na pro ně důležitou událost, na návštěvu nebo prostě jen tak, pro dobrou náladu a pro radost. „Objednali jsme drátěnou konstrukci ve tvaru srdce. A máme už i vybrané místo, kam srdce dáme. Bude na křižovatce cest u koupaliště,“ potvrdil bystřický starosta Karel Pačiska.

Konstrukci ve tvaru srdce už mají i v Jimramově. Lidé tam na ni mohou připínat visací zámky. „Je na každém, jestli pro něj bude připevněný zámeček symbolizovat úžasně strávené chvíle v daném místě, s milovanou osobou na zpečetění lásky nebo to bude jen tak pro radost. Nebo že je někdo na výletě s vnoučaty. Každý by si měl najít to svoje a vůbec nezáleží na věku,“ řekla Martina Chmelíčková ze společnosti MaJa-art, která projekt Srdce ve tvé dlani nabízí.

Někteří v tom vidí kýč, jiní jsou naopak nadšení. Podobné projekty se realizují napříč celou republikou. A je vlastně jedno, jestli lidé věší visací zámky na kovovou konstrukci ve tvaru srdce nebo na zábradlí mostů. „I my jsme si dali na most na památku svatební zámek. Bylo to takové překvapení pro mého tehdy ještě snoubence. Říkala jsem si, že ho třeba jednou ukážeme i dětem," poznamenala Lucie Dvořáková z Jihlavska, která ozdobila zábradlí mostu v Hradci Králové.

Klíč od zámku následně snoubenci symbolicky vhodili do řeky. „Tehdy tam těch zámků byla spousta. Ale mám pocit, že už tam dnes nejsou,“ řekla Lucie Dvořáková.

V Bystřici nad Pernštejnem chtějí srdce zamilovaných nainstalovat co nejdříve. „Do zimy by tam mělo být. A dáme k němu i lavičku, aby si tam lidé mohli posedět,“ slíbil Karel Pačiska.