Novinka nakladatelství Albatros je dílem sehrané autorské dvojice ze Žďárska. Zdeňka Šiborová s ilustrátorkou Petrou Tatíčkovou z Blažkova mají na svém kontě už několik společných publikací. Tentokrát je to pohádkový příběh o čápech. „Vzniklo to tak, že si Zdeňka Šiborová všimla přemnožených hrabošů. Tak ji napadlo napsat o čápech, díky nimž se příroda s podobnou situací sama dokáže vypořádat. Čápi loví hraboše a tím regulují jejich počty,“ vysvětlila, proč jsou hlavními postavami nové knížky pro děti právě čápi, Petra Tatíčková.

Hlavními hrdiny knížek Zdeňky Šiborové bývají zvířátka pravidelně. „Chtěla bych, aby se naše děti zase dokázaly kolem sebe dívat. Aby viděly krásy přírody a všímaly si i obyčejných ptáčků, zvířátek i motýlů. Vždyť nemusí jezdit do zoologické zahrady, stačí se rozhlídnout a koukat. Třeba na to, jak vrabci poskakují a kos krásně zpívá. Ale to mnoho lidí nevidí. Proto jsou všechny moje knížky o naší přírodě,“ vysvětluje spisovatelka z Nové Vsi u Nového Města na Moravě.

Knížka nazvaná Čáp Čenda s podtitulem Pohádky od Kuňkavého rybníka je už na pultech knihkupců. Kdo by ji však chtěl i s podpisem autorky, může zavítat do Nové Vsi.