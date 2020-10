„Nevíme, jak se situace bude vyvíjet dál, jestli nám personál neonemocní. Proto raději rozhazujeme sítě už teď a snažíme se zajistit vhodné dobrovolníky, kteří by měli zájem nám v této těžké chvíli pomoct,“ potvrdila Jana Zelená.

Několik pracovníků žďárské charity je aktuálně doma s neschopenkou, někteří jsou v karanténě. Shánět dobrovolníky tam ale začali především na základě uzavření škol. „Báli jsme se kvůli uzavření škol. Nevěděli jsme, co to udělá s našimi maminkami, jestli nebudou muset zůstat s dětmi doma. Naštěstí se to ve velké míře neprojevilo,“ poznamenala Zelená.

Na Žďársku je ale podle jejích slov situace špatná. „Je tedy hodně pravděpodobné, že někdo onemocní, ale snažíme se dělat maximum pro ochranu pracovníků, aby měli dostatek ochranných pomůcek. Také máme zpracované krizové plány pro jednotlivé služby, aby pracovníci měli informace, jak se chovat a jak jednotlivé situace řešit,“ sdělila ředitelka žďárské oblastní charity.

Ani v jihlavské charitě zatím pomoc dobrovolníků nepotřebují. „Až na jednu kolegyni máme všechny pracovníky zdravé. Někteří zůstali doma kvůli dětem. Péči se nám ale daří zajistit tak, jak je potřeba. Akorát jsme měli jednoho covid pozitivního klienta, takže tam jsme se domluvili s rodinou na péči, abychom eliminovali nějaký možný přenos nákazy,“ prozradila Zdislava Součková, zástupkyně ředitele pro služby sociální péče Oblastní charity Jihlava.

Dodala také, že až bude nejhůř, budou se řídit podle připraveného krizového plánu. „Až to v praxi nastane, tak budeme vždycky hledat ten nejjednodušší a nejefektivnější způsob, jak péči našich klientů zajistit. Máme domluvené nějaké dobrovolníky, ale asi bychom prvně pátrali ve svých řadách mezi pracovníky, kteří mají s touto prací zkušenosti,“ informovala Součková.

Podle ředitele Oblastní charity Pelhřimov Jiřího Smrčky je více zasáhly následky první vlny pandemie. „První vlna pro nás byla horší v tom, že byly zavřené i mateřské školky, takže zůstalo doma víc pracovnic. Teď jsou pracovnice ve většině případů zdravé a ani zavření škol nám žádné velké komplikace nezpůsobilo. Jedná se asi jen o tři zaměstnance, kteří střídavě chodí na ošetřování,“ řekl Jiří Smrčka.

Pokud by koronavir řádil v pelhřimovské charitě, nastavili by i tamní pracovníci omezený režim. „Když je nejhůř, tak se domlouváme s rodinami, jestli jsou schopny své příbuzné nějakým způsobem zabezpečit,“ doplnil Smrčka.