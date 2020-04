I přesto na webu města Ledeč nad Sázavou visí varování ředitelky mateřské školy Stínadla, že jedna z tamních učitelek má pozitivní nález na koronvirus. Podle starosty Ledče Zdeňka Tůmy je vše v pořádku. Učitelka si na zprávu na webu nestěžovala a starosta neví o tom, že by učitelkám ve školce někdo vyhrožoval.

„Naopak paní učitelka oznámila svému zaměstnavateli sama a včas jaký je její zdravotní stav a paní ředitelka varovala rodiče. Jméno paní učitelky jsme nezveřejnili. Dnem 24. března skončila pro děti ze školky inkubační doba, ukáže se, co dál,“ sdělil starosta Tůma a zdůraznil, že se mu zákaz zveřejňování počtu nakažených v jednotlivých městech a obcích nelíbí. „Vadí mi, to. Ale nic s tím neuděláme, měl jsem rozhovor s hygieniky, ale všechno marné. Myslím, že starosta města by měl vědět, zda tam nákaza je a nebo není. Pokud nezveřejníte konkrétní jméno, tak to nikoho poškodit nemůže,“ zdůraznil starosta.

Opačný názor než starosta v Ledči má starosta Pavel Pacal v Třebíči.„Vidíme, co to způsobilo v mezilidských vztazích v obcích, kde se informace o nakažených řekla. Nehrabejme se v tom. Pojďme se zaměřit na prevenci a vzájemnou pomoc,“ zdůraznil třebíčský starosta. Podobně přemýšlí starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl a vzkázal:„Hlavně ať lidé nepodceňují nebezpečí, nosí roušky a dodržují karanténu, vše ostatní je vedlejší.“

Otevřenější informace by ale uvítala starostka Alena Přívratská z Hořic na Pelřimovsku. „Myslím, že starosta obce by měl vědět, jestli se u nich někdo nakazil. Mě vadí, že takové informace nedostanu. Jsme malá obec je nás tady asi 150. Taková věc se utajit nedá, zvlášť když ten člověk nebude deset dní vycházet. Dohady a fámy nadělají mezi lidmi jen škodu,“ konstatovala starostka.

Lepší drsná pravda, než tajnosti. Po větší informovanosti volá i starosta Tomáš Uhlíř z obce Býšovec na Žďársku. „Nelíbí se mi to a nesouhlasím s tím, že starosta obce nesmí vědět, že má ve vesnici virus. Vědět všechno včas je lepší než dohady a panika,“ podotkl starosta Uhlíř s tím, že hlavně v malých obcích se informace o nákaze konkrétního jedince utajit nedá.

Starostové podle Uhlíře obcí nepotřebují znát jména či pohlaví. Stačí uvedení názvu vesnice a počet případů v ní zjištěných. Vláda sice dává pokyny, že vedení měst a obcí má spolupracovat s policií a že má hlídat dodržování karantény, ale jak mají obce spolupracovat, když nevědí co vlastně hlídat.

Pravda je, jak ukazují hlavně sociální sítě, že hrozba nákazy dovede už tak narušené mezilidské vztahy roztočit do neuvěřitelných turbulencí. Hlavně Facebook se na adresu nakažených lyžařů, dovolenkářů, Pražáků a chalupářů hemží výhrůžkami a urážkami. Podle psycholožky Laury Janáčkové se nejprve se hledá viník, kdo za to může. Obviňuje se státní aparát, který zavedl restriktivní opatření, následně ti, kteří se nechovali zodpovědně a virus k nám zavlekli, a nakonec i sousedé, kteří chodí ven.

Co může prozradit hygiena



Celkový počet lidí s prokázanou nákazou COVID-19 za příslušný kraj, lze uvést členění celkového počtu podle věkových skupin ve formě tabulky.



Celkový počet platných karantén vydaných krajskou hygienickou stanicí za kraj.



Celkový počet lidí indikovaných krajskou hygienou k testování za příslušný kraj.



Celkový počet pozitivních případů v jednotlivých okresech příslušného kraje.



Data aktualizovat po zveřejnění údajů za Českou republiku, tedy po deváté hodině ráno a po šesté večer.Do informace pro veřejnost uvádět odkaz na onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.



Kraj Vysočina

Proto například starosta Přibyslavi Martin Kamarád navrhl jiné řešení, takzvanou zlatou střední cestu.

„Myslím, že by nebylo vhodné takové informace sdělovat veřejnosti, nicméně bych uvítal aby informaci o počtu nakažených v obci či místní části dostával v režimu důvěrné starosta města, potažmo krizový štáb. Přece jen je to docela důležitá informace, zvláště v období, kdy máme nedostatek osobních ochranných prostředků pro naše rozhodování,“ vysvětlil starosta. Obce a města by se podle oslovených starostů mohly o nakažené lépe starat. Zajistit nákupy, nabídnout pomoc.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek shrnul svůj názor na nové opatření do několika vět: „Respektuji rozhodnutí ministerstva zdravotnictví a platný systém zveřejňování. I v nouzovém stavu platí ochrana osobních dat. Fakt, že sociální sítě dovolují anonymně šířit lživé a neověřené informace, bohužel této praxi hodně nahrává. Zároveň chápu i tlak starostů na krajské hygieniky, aby poskytovali podrobnější informace.“

To nepřímo potvrzuje i případ izolované obce Kynice na Havlíčkobrodsku. Ta je v karanténě kvůli chalupáři z Prahy.

„Od obyvatel jsem nepostřehl nic negativního, naopak se někteří ptali na jeho zdravotní stav. Pro naši obec udělal opravdu hodně věcí. Z čeho je mi ale špatně, jsou komentáře lidí na sociálních sítích. Urážejí ho, aniž by věděli jakýkoliv detail. To mi nepřijde fér,“ posteskl si kynický místostarosta Tomáš Francl.

„Zveřejňovat počty nakažených podle obcí považujeme za nevhodné, protože je zde vysoké riziko stigmatizace nakažených osob a jejich rodinných příslušníků. Ministerstvo zdravotnictví od začátku epidemie klade vysoký důraz na ochranu nakažených a jejich rodin. Považujeme proto za důležité komunikovat informace o pozitivních případech maximálně na úroveň jednotlivých okresů příslušného kraje,“ vysvětlila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Před zveřejňováním varoval i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Všichni, kteří mají takové nápady, ať zavolají panu hejtmanovi Pardubického kraje a on se s nimi podělí o zkušenost, kdy snad řekl jen obec, a tam vypuklo peklo. A všichni hledali, kdo je ten nakažený,“ konstatoval Hamáček.