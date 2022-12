Mladá dívka se ponoří do vody. Zjevně si průzračné tekutiny užívá – podobně jako desítky dalších plavců ve vodě. Prostě idylka známá z každého koupaliště. Jen to má jeden háček. Teploměr ukazuje čtyři stupně pod nulou, všude kolem leží sníh a hladinu pokrývá led. Třebíčští otužilci z Klubu ledních medvědů nezklamali ani tentokrát – za obrovského zájmu veřejnosti dnes uspořádali už třinácté předvánoční koupání.

Tradiční akce se tentokrát vydařila nad očekávání. Díky studené frontě se otužilcům splnil sen. Do zamrzlé řeky si totiž museli prosekat dlouhou dráhu, aby měli vůbec kde plavat. „Myslím, že naposledy jsme něco takového zažili před jedenácti lety,“ vzpomíná předseda Medvědů Zdeněk Mikoláš. Ten neplave, ale celou akci jako vždy komentuje pro přihlížející.

Zatímco prvního ročníku se zúčastnilo jen asi deset nadšenců, dnes do ledové vody postupně míří několik desítek lidí. A to nejen z Třebíče, ale jako vždy i ze spřátelených klubů, zejména z Jihlavy a Znojma. Nechybí ale ani mezinárodní účastník v podobě Slováka Jána. „Když se otužujete, sledujte teplotu vody. Ideální je být v ní tolik minut, kolik teploměr ukazuje stupňů,“ podotýká Mikoláš.

Tím se však dnes nikdo neřídí – už proto, že by všichni museli vylézt ven po několika vteřinách. Teploměr ponořený do vody totiž ukazuje pouhý 0,1 °C. Plavci si proto musí probíjet cestu ledovou tříští, což ale všichni berou jako příjemné zpestření. Oproti předchozím ročníkům, kdy panovalo téměř jarní počasí, si svou zálibu mohou konečně jaksepatří užít.

Zmrzlé konečky prstů a nohy

Lední medvědi pro tuto akci vždy připraví nějaké překvapení. Dříve to bylo plavání známých osobností či účast přemožitele kanálu La Manche. Letos je tu coby třešnička na dortu středoškolačka Andrea Klementová, která Českou republiku reprezentuje na závodech v ledové vodě. „Andrea je naše členka,“ hlásí hrdě Mikoláš. „Na letošním mistrovství světa v Polsku získala dvě stříbrné medaile, přivezla z tratí padesát metrů znak a sto metrů prsa, a také bronz za padesát metrů motýlkem. A teď v lednu jede na další mistrovství světa do Francie,“ doplňuje, zatímco se usměvavá dívka noří do ledové vody.

Plavkyně předvádí kraul a motýlka, za což se jí od diváků dostává hlasitého potlesku. „Voda byla dobrá. Dnes to byla krátká ukázka. Ale nedávno jsem plavala tři čtvrtě kilometru a to už je pak znát. Člověk musí jít potom běhat a pořádně se zahřát, protože má strašně zmrzlé konečky prstů a nohy,“ popisuje reprezentantka.

Andrea je ale svým věkem mezi účastníky výjimka. Většina jich je o kapánek starší, což dokazuje závěr akce, kdy do vody vstupují sedmdesátníci a osmdesátníci. „Vladimír Janoušek se otužuje každý den už asi čtyřicet let,“ přibližuje denní rutinu jednoho z nich Mikoláš.

Ten na samém začátku akce vyzýval přihlížející diváky, aby si ledovou vodu také vyzkoušeli. Na rozdíl od předcházejících ročníků se však žádný nepřihlásil, letošní opravdu zimní podmínky je zřejmě odradily. Nicméně nevadí – nyní mají plný rok na to, aby se otužovali a příští rok se tradičního předvánočního plavání Klubu ledních medvědů Třebíč zúčastnili už jako jeho řádní členové.