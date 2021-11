Nápad uspořádat výstavu z betlémů, které si lidé na Třebíčsku předávají z generace na generaci, nebo které soustavně doplňují o nové a nové figurky, přitom přišel už před pěti lety.

„Tehdy nás napadla výstava s pracovním názvem Zatoulané betlémy. Chtěli jsme do Třebíče dostat betlémy, které pocházely z dílny třebíčských betlémářů. Další část výstavy je reakcí na výzvu, kterou jsme vydali minulý rok – oslovili jsme současné betlémáře z Třebíče a okolí. Těch se ozvalo opravdu velké množství, za což jsem strašně rád,“ neskrýval spokojenost kurátor výstavy Tomáš Hartman.

Výstava má podle něj ukázat vývoj třebíčského betlémářství od starých dob až po současnou moderní tvorbu. Zatímco původní třebíčské jesličky byly zejména papírové, současní betlémáři využívají hlavně dřevo.

I přesto, že se vernisáž výstavy konala na zámeckém nádvoří a do konírny se dostal vždy jen omezený počet návštěvníků, přišlo si betlémy hned první den prohlédnout několik desítek lidí. „Mně se nejvíc líbí ty dva rakouské a taky třebechovický. Obdivuji, jak je to velké, a kolik to tedy muselo dát práce. Je to úžasné,“ uvedla Marie Krejsová, která se do konírny dostala jako jedna z prvních.

Výstava potrvá do 16. ledna 2022.