„… U Rajtra začal vopruzovat nějakej vošolnovanej podbradek. Dan mu hókl, že su grilová a že by mohl trhnout miksnu. Podbradek to góml a šel vod válu. Seděl pak u baru a pařil tam ten viksovanej dring. Musel být samá krupica, protože tam lepil i za jiný lagricový kocóry. My jsme vypařili lampu bílýho vajnošu a chtěli jsme jít paly, Když Dan mi pískl, že ten podbradek je zdringovanej na šrot. Chtěl po mně, abych mu vymontovala flétnu a že se vo krupici šábnem. Před retychem jsem to udělala, ale až potom, co jsem mu vyfilcovala komplet šolnu. Tu flétnu měl zašitou na prdeli v hóznách a už jsme měla péra, že to bude pas. V parku před Rajtrem jsme se šábli – hodilo to čtyři klacky a tři kila mařen. U šmírglu na roli nás pak klofli švestky. Tu vojetou flétnu jsem vodmrskla v jednom forhauzu.

Divoké devadesátky: jihomoravský kriminalista vidí chybu ve zrušení trestu smrti

„…Ve vinárně U rytíře se mi začal věnovat nějaký úředník v obleku. Dan mu řekl, že jsem vdaná a že by mohl dostat nářez. Úředník to pochopil a šel od nás pryč. Pak seděl u baru a pil tam Fernet stock. Musel mít hodně peněz, protože tam platil za jiné všelijaké (podezřelé) ženy. My jsme vypili láhev bílého vína a chtěli jsme odejít, když mi Dan řekl, že ten úředník je úplně opilý. Chtěl po mně, abych mu odcizila peněženku, že se o peníze rozdělíme. Před záchodem jsem ho okradla, ale až potom, co jsem mu prohledala celý oblek. Tu peněženku měl schovanou v zadní části kalhot a už jsem měla strach, že se to nepovede. V parku před vinárnou jsme se rozdělili a u tramvaje na nádraží nás zadržela policie. Tu ukradenou peněženku jsem odhodila v jednom průjezdě.

švestkárna, šilcárna, vejškárna – obvodní oddělení policie

vejšky, šilci, švestky, chlupatí hémoni – policisté

loch, kameň, katr, díra, krym – vězení

je zašitej v kameňu (v krymu) – je zavřený (ve vězení)

bahno, ochtl, škopek – pivo

cénka – desetistupňové pivo

flétna, kešeňa – občanský průkaz, peněženka

ojet kešeňu, flétnu – ukrást peněženku

goldna – zlato

šmuk – kamínek (briliant)

goldna se šmukem – zlato s kamínkem

oryngle – náušnice

kódr – prsten

tunel, bouda, chatrč, flígna – podraz, podvod

hodil na mě chatrč, tunel – ušil na mě boudu udělal (připravil) podraz, podvod

šmé na oko – jen tak

šorfka, švorcka – černota

flígnař – podvodník

klečet, bručet, čmukat – odpykávat trest

védl, buzuluk, bukvice, bukva, bukát – homosexuál

zvonit, cundit, házet echo, cundt – udávat, práskat

chodit zvonit na švestkárnu – chodit udávat na policii

miksna, buben, sandál, melat – rvačka

rozhodil mu obraz, dal mu do řepy – rozbil mu obličej, dal mu do hlavy

meltař, miksnař, klempíř – rváč

vymontovat, otočit – ukrást, odcizit

vymontovat mu flétnu ukrást mu peněženku

otočit jí goldnový oryngle odcizit jí zlaté náušnice

račmeny, raky hodinky, hodiny

pekle boty

háčko, hakl, klepat práce, pracovat

přestal klepat a jel čórky přestal pracovat a začal krást

kér (kchér – khér) byt

vejšky mu filcovali kér policie mu provedla domovní prohlídku

amina amnestie

zkalil, otočil kopyta, zaklepal ráfama zemřel

péra, peří – měl z něho péří fedry strach, měl z něho strach

klepky, paťáky prášky (léky)

zalepit, zatáhnout, zacálovat zaplatit

colčit platit

módr hlad

vycáloval devět tauznů (litrů) zaplatil devět tisíc

lepený trestaný

semdkrát lepenej pro tunely sedmkrát trestaný pro podvody

zobka, zobanec, chálka jídlo

nechali ho v betlu (ve štychu) nepomohli mu, vykašlali se na nějakého

love, lováče, orli, chechtáky, krupice peníze

je plnej krupice je plný penězích

byl zdringovanej na šrot byl opilý na mol

vsomroval se jí do betle vlezl jí do postele

podbradek úředník

šolna oblek

hózny kalhoty

bylo to pas, pasový bylo to špatně

klečel sedm járů a tři metry seděl sedm let a tři měsíce

grilovanej, grilovej ženatý

roztíplej rozvedený

vošolnovanej podbradek úředník v obleku

morák, morgoš, morgoši Rom, (cikán, cikáni)

króchna pistole

hylzna nábojnice

kindoš děcko

morgošový kindoši romské děti

móka – placky duševně nemocný člověk

