Figurantka se plazí rozbitým okénkem do vraku auta. To je otočené na střechu. Vzápětí k autu přijíždí vysokozdvižný vozík a pokládá na už tak zubožený vrak ještě jeden vůz. Obecenstvo ztichne a očima všichni hledají drobnou slečnu, která zmizela pod tou kovovou změtí. „Kdybych tam takhle ležel já, tak se teď asi podělám strachy,“ hlesne do ticha jeden z přihlížejících puberťáků.

Jaroměřice budou mít lepší vodovod i silnice, na řidiče čekají uzavírky

Soutěž ve vyprošťování lidí



* Soutěže se zúčastnili hasiči z měst:

Žďár nad Sázavou

Kamenice nad Lipou

Náměšť nad Oslavou

Havlíčkův Brod

Jihlava



* Mimo soutěž: dobrovolní hasiči z Okříšek

Slečna v kombinéze je zaklíněná pod dvěma auty a teď už jen útrpně čeká, až ji vyprostí její kolegové. Hasiči z celého Kraje Vysočina, kteří se ve středu sjeli do Třebíče. Právě zde se koná soutěž ve vyprošťování lidí z aut.

Ve skutečném světě není žádná havárie stejná, a proto na každý tým čeká jiný scénář. Jednotlivé týmy si je losují – všechny simulované nehody ale mají jedno společné. Co nejvěrněji zobrazit opravdovou dopravní nehodu, při níž jde o lidské životy. Scény známé z filmů, kdy hasiči během půlminuty vytáhnou člověka ven a auto za nimi efektně vybuchne, se tu tedy nekonají. Zde mají týmy na vyproštění člověka z auta dvacet minut.

O to více si ale publikum uvědomuje dramatičnost těchto situací. „Tohle by měli vidět všichni moji žáci. Někteří nemají rozum. Vždycky jim třeba říkám, že to na dešti klouže. Ale stejně zkouší, co auto dovede. Pak to dopadá takhle, jak vidíme,“ ukazuje na plochu před sebou Pavla Hrdličková. Učitelka autoškoly na Střední průmyslové škole Třebíč, která se na hasičskou soutěž přišla podívat hlavně z profesní zvědavosti.

Dvacet minut se zdá jako dlouhá doba, ty ale neúprosně plynou. Hasiči kolem auta pobíhají hbitě, dostat se dovnitř není nic jednoduchého. „Musí použít nůžky, aby se ke zraněné osobě dostali. Ten, který leží na zemi, je zdravotník. S figurantkou se snaží neustále komunikovat,“ přibližuje divákům dění na ploše podporučík Lukáš Blažej, který akci moderuje.

Pozor na míchu

Tým se nakonec šťastně prostříhá dovnitř a přes zavazadlový prostor si k figurantce otevírá přístup. Jeden z hasičů přibíhá s velkým oranžovým prknem, které vzdáleně připomíná snowboard. Blažej ale laiky vyvádí z omylu. „Nyní figurantku musí opatrně přemístit na páteřní desku, aby se nepoškodila mícha,“ vysvětluje.

VIDEO: Na skládce v Petrůvkách se pasou ovce i stroj žeroucí gauče, podívejte se

Přihlížející se zatajeným dechem sledují, jak hasiči vleže a ve stísněném prostoru z auta pomalu vytahují svoji kolegyni, pevně přikurtovanou k desce. Pak se plochou rozezní potlesk. „Teda, ty chlapy obdivuju. Ale sám bych to na vlastní kůži zažít nechtěl. Úplně mi z toho běhá mráz po zádech,“ obdivně pronáší Petr Milostný, který se na soutěž přišel podívat se svým synem.

A právě to je účel podobných akcí. Aby veřejnost viděla, jak obtížnou práci hasiči mají a jak musejí být týmy sehrané. Protože při skutečných nehodách jde o vteřiny. A mimochodem, soutěž prokázala, že nejlepšími hasiči ve vyprošťování jsou ti ze Žďáru nad Sázavou.