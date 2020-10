„Byl jsem u pana Biňovce, abych se podíval na jeho betlémy. Doma má vystavené i marionety, které jsou nádherné. Původně jsem chtěl nechat udělat marionetu sebe, tak jsme se bavili, že jí udělá bílý premonstrátský hábit a další věci. Pak mě ale napadlo, že by bylo lepší, když by jí uděl Janu Saudkovi,“ přemítal božejovský farář Karol Lovaš, který je autorem knižního rozhovoru Jan Saudek Mystik.

Zmíněná publikace spatřila světlo světa letos v dubnu. „Tuhle knihu jsem napsal sám pro sebe. Dostal jsem se v podstatě do věku, se kterým je obvykle spojena, a to nejen u žen, krize středního věku. Jan je pro mě člověk, kterému se podařilo v životě dozrát v moudrého starce. Chodil jsem k němu a naslouchal mu a myslím si, že jsem dostal docela dobrý návod, jak v životě unést sebe, ale přitom i ostatní kolem,“ řekl Lovaš, který se s Janem Saudkem zná přes dvacet let.

Kamenický řezbář pracoval na marionetě dva měsíce. „Myslel jsem, že to bude trvat dlouho, ale šlo to rychle,“ poznamenal umělec.

Bohumil Biňovec pracoval podle fotografií Jana Saudka, které si v různých velikostech rozvěsil po ateliéru, a podle nich se snažil trefit fotografovu podobu.

S oblékáním Saudkovy marionety pomáhala řezbáři jeho žena. „Oblečení je koupené v dětské velikosti. Celé sako upravovala moje žena, také zkracovala rukávy a nohavice,“ poukázal na zajímavost Biňovec.

Dřevěná varianta Jana Saudka má na krku pověšený fotoaparát Flexaret a v levé ruce drží pět hracích karet, na kterých jsou vyobrazeni členové jeho rodiny. „Karty jsem zvolil proto, že Saudek je hráč života,“ vysvětlil řezbář.

Svou marionetu Jan Saudek teprve dostane. „Teď je díky různým nařízením komplikovaná situace. Počkáme, až se situace trochu umoudří a pak si uděláme všichni radost,“ sdělil božejovský farář. Podle něj Saudkova manželka Pavlína už marionetu viděla a svého manžela poznala. „Bojím se jeho reakce, ale na setkání s ním jsem zvědavý,“ doplnil autor dřevěné loutky.