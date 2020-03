V Domově pro seniory Reynkova v Havlíčkově Brodě žije asi osmdesát obyvatel. Podle ředitelky Magdaleny Kufrové se dělí na dvě skupiny. Ty, kteří neměli ani před karanténou dobrý kontakt s rodinou, těm návštěvy nechybí.

„Horší je to s těmi, co měli pravidelné návštěvy. Pro ně je koronavirus a uzavření Domova problém. Naštěstí mají naši obyvatelé mobilní telefony a mohou s rodinou aspoň mluvit. Samozřejmě v Domově nebereme možnost nákazy na lehkou váhu. Dodržujeme striktní hygienu, naši obyvatelé jsou pod zdravotním dohledem,“ konstatovala ředitelka Kufrová.

Poměrně značné procento obyvatel Domova jsou věřící a tady je podle Kufrové další problém. Kvůli uzavření Domova nemůže dovnitř ani kněz. „Hovořili jsme o tom před chvílí s panem farářem. Každý případ budeme řešit individuálně. Existují mimořádné situace, kdy by některý náš obyvatel umíral a žádal si přítomnost kněze. V takovém případě samozřejmě zákaz návštěvy neplatí,“ konstatovala ředitelka Kufrová.

„My samozřejmě musíme respektovat nařízení vlády. Takže zákaz návštěv v domovech důchodců platí i pro nás,“ zdůraznil děkan Oldřich Kučera z Havlíčkova Brodu. Jak dodal, existují zvláštní případy, jako je udělení svátosti nemocných. Jestli to lékař v příslušném domově důchodců povolí, pak tam kněz za nemocným přijde,“ upřesnil děkan Kučera. Svátost pomazání nemocných není svátostí před smrtí, ale tuto svátost může přijmout každý člověk, kterého sužuje vážná či dlouhodobá nemoc a stáří nebo který se má podrobit vážnému operativnímu zákroku. Nemocnému přináší tato svátost posilu především duchovní, ale také tělesnou úlevu a posiluje nemocného.

Něco jiného jsou podle Kučery duchovní rozhovory, kdy se člověk z nějakých důvodů trápí, je ve stresu a potřebuje duševní posilu. „Tady je to opět případ od případu. Jestli je člověk ve vážném psychickém stavu, nutně potřebuje podporu a lékař to dovolí, pak za ním kněz přijde. Ale jinak musíme respektovat nařízení vlády a věřícím v Domovech pro seniory poskytneme duchovní útěchu po telefonu,“ dodal děkan Kučera.

Problém jak zvládnout striktní zákaz návštěv mají podle ředitelky Hany Hlaváčkové i obyvatelé Domova pro seniory Havlíčkův Brod Husova. „Situace je vážná hlavně pro lidi, kteří měli pravidelné návštěvy. Nikdy jsme v takové situaci nebyli, takže je to složité i pro nás,“ konstatovala ředitelka Hlaváčková. Obyvatelé Domova udržují nyní kontakty s rodinami hlavně po telefonu. K těm, kteří jsou ve vážném zdravotním stavu směji jejich opatrovníci. K těm, kteří jsou na tom opravdu špatně a umírají, rodina smí přijít v případě potřeby kdykoliv. Jenže jak si posteskla ředitelka Hlaváčková, někteří obyvatelé podceňují nebezpečí nákazy a nedají si poradit.

„Bufet v přízemí nové přístavby je zavřený. Zavedli jsme přísná hygienická opatření. Upozornili jsme naše obyvatele, jak je situace vážná, aby k procházkám využili hlavně nemocniční park a omezili pohyb ve městě. Jenže někteří senioři dál chodí na procházky ven do města. Jsou to lidé plně duševně způsobilí, takže jim nemůžeme cesty ven zakázat. Něco jiného by bylo, kdyby náš zřizovatel vyhlásil přísnou karanténu. Pak bychom Domov zamkli a uvnitř by zůstal s obyvateli vybraný personál,“ konstatovala ředitelka.