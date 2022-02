Lidé mají problém s výběrem peněz, protože řada bankomatů nefunguje. „V lékárnách je apokalypsa, vykupují se léky a zdravotnické potřeby. Co se týče obchodů s potravinami, tam to tak hrozné není. Zásobujeme se těstovinami, pohankou a konzervami, prostě tím, co vydrží v případě nouze," popsal ve čtvrtek dopoledne Deníku Rovnost Orest Slyusar z města Stebnyk, která se nachází ve Lvovské oblasti. Jedná se o dědu reportérky.



KOLONY U BENZINEK



Kvůli benzínu a naftě řidiči tráví hodiny v dlouhých frontách. „Čekat musí téměř tři hodiny, aby si mohli natankovat," příblížil Slyusar.

Doplnil, že ruské útoky zaznamenali také v jejich oblasti v západní části země. „Nedaleko od nás v Sambory odstřelili muniční sklad, stejně jako ve Lvově a okolí," uvedl Ukrajinec.

V Kyjevě jsou ucpané silnice. Děti nechodí do škol a školek, provoz zařízení je dočasně přerušený. „V noci jsme slyšeli střelbu, odstřelili náměstí Smluv v oblasti Oboloně na severu Kyjeva. Sbalili jsme si kufry a v sedm ráno vyjeli. Z města jsme se dostali až po jedné hodině odpoledne," vylíčila obyvatelka hlavního města a známá reportérky Svitlana. Nepřála si uvést celé jméno, redakce ho ale zná.

Podle ženy je veškerá doprava včetně třeba autobusů přetížená. „Po cestě jsme potkávali lidi s taškami na zádech. Kdo může, ten rychle mizí pryč," řekla Svitlana.

Strýce mobilizovali ve čtvrtek studentce Katii Klymkové z města Drohobyč ve Lvovské oblasti. Ve válce už byl totiž v minulosti, stejný osud potkal také další Ukrajince. Přítel Klymkové odjel také. „Naštěstí je záchranář, nemusí proto bojovat, ale i tak o něj mám strach. Bojím se, aby nevyhlásili všeobecnou mobilizaci," sdělila studentka, která je známou reportérky Deníku Rovnost.



RANNÍ ŠOK



Čtvrteční ráno pro Klymkovou i její spolubydlící byl šok. „Ráno jsme seděli v obýváku a slyšeli, jak nad námi letí letadlo. Od sedmi jsme na nohou. S kamarádkami si posíláme informace o tom, jaká je situace v různých oblastech Ukrajiny," zmínila Klymková.

Celou situaci považuje za až nereálnou. V obchodech byly odpoledne prázdné regály, lidé vykupovali léky. „Je to jako ve filmu. Člověk neví, jestli může vykročit z domu. Chybí nám pocit bezpečí. Člověk najednou chápe, co je pro něj to nejdůležitější, a že se jeho život vejde do jedné nebo dvou tašek," řekla mladá žena.

V noci na čtvrtek Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině. Stalo se tak jen několik hodin poté, co lídři samozvaných lidových republik v Donbasu vyzvali prezidenta Vladimira Putina k vojenskému zásahu proti „ukrajinské agresi“. V Kyjevě se ozývají výbuchy a ukrajinská armáda svádí těžké boje o letiště Hostomel.

Kancelář prezidenta Volodymyra Zelenského zatím oficiálně potvrdila čtyřicet mrtvých, ministerstvo vnitra ale hovoří ale až o stovkách možných obětí. Ukrajinský prezident vyhlásil v zemi válečný stav.

OLDŘICH HALUZA

BOŽENA KOVALYSHYN