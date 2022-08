Samosběr borůvek považovala nejdřív Martina Brožová z Havlíčkova Brodu za vtip. „Ale když jsem viděla u známých plný kbelík, řekla jsem si, že to musím zkusit,“ prohlásila mladá maminka. Je to pravda. „Nabízíme samosběr kanadských borůvek a ostružin a to až do konce září,“ potvrdil farmář František Papež ze Samšína. Upozornil ale že plody letos dozrávají mnohem rychleji než dřív, díky počasí.