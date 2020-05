Červnový festival Pelhřimov – město rekordů, na který každoročně přijíždí rekordmani z celé Evropy, se letos kvůli pandemii nového typu koronaviru ruší. Zástupci pořádající Agentury Dobrý Den přesouvají jubilejní třicátý ročník na příští rok.

Festival Pelhřimov – město rekordů. | Foto: archiv Agentury Dobrý Den

Přesto se pořadatelům z Agentury Dobrý den nechce úplně zahodit práci a energii, kterou do příprav už investovali. „Tradiční rekordy letos alespoň trochu připomene akce Rekordy v karanténě. V prostorách zahrady Muzea rekordů a kuriozit pro tuto příležitost vytvoříme venkovní výstavu s názvem 30 let pelhřimovských rekordů. Zájemci ji mohou navštívit od 8. do 14. června,“ pozval Miroslav Marek, prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov.