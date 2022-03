Hasičům pro výcvik slouží policejní vrtulník. „Cvičení se účastní třicítka leteckých záchranářů z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, lezecká skupina hasičů z elektrárny a osádka policejního vrtulníku, který mohou lidé až do středy vidět přímo nad elektrárnou, jejíž prostor je jinak přísně střeženou bezletovou zónou,“ vysvětlil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Hasiči s výcvikem začali v pondělí dopoledne, kdy zkoušeli vysazení do koruny chladicí věže. Následně trénovali vyzvednutí zraněné osoby do vrtulníku. „Při záchraně osob z vrtulníku je oproti záchraně z pevného bodu více stresových faktorů a méně času. Klíčové je zachovat klid, komunikovat s pilotem a informovat zachraňovaného, co ho čeká,“ popsal letecký záchranář Radim Vacula.

Tygři mezi dětmi: ke školákům v Myslibořicích zavítali vojáci. Podívejte se

Tento výcvik navazuje na loňský trénink. Tehdy hasiči zkoušeli zachránit člověka z pracovní lávky na páté věži.

Dražší vstupné na zámky v Jaroměřicích a Náměšti. Lidé zaplatí o 30 korun navíc

Létání nad chladicími věžemi elektrárny není jednoduché. Hrozí při něm nebezpečí náhlého poryvu větru v kombinaci s vystupující párou z věží. Vyžaduje proto důslednou přípravu a zkušenosti osádky vrtulníku. „Volba způsobu záchrany z chladicí věže by však s ohledem na omezenou délku lana z navijáku vrtulníku závisela na výšce, ve které by došlo k uvíznutí lávky. Podle toho bychom museli kombinovat klasickou lezeckou techniku s metodou záchrany s vrtulníkem,“ uvedl velitel lezecké skupiny hasičů dukovanské elektrárny, Zdeněk Chvátal.

Ten patří mezi sedmdesátku zaměstnanců hasičského sboru, kterým elektrárna disponuje. „Hlavní celoroční náplní zdejších hasičů jsou převážně stovky technických pomocí a asistencí, které zahrnují například početné požární asistence při údržbě a modernizaci zařízení, jištění osob, záchranu osob z výtahů nebo prověřování situace při spuštění elektrické požární signalizace. Dukovanští hasiči díky své blízkosti také dlouhodobě pomáhají zachraňovat lidské životy i majetek obyvatel v okolí elektrárny. V roce 2021 tak vyjížděli mimo elektrárnu k jednapadesáti zásahům,“ doplnil mluvčí Bezděk.